Calcio a 5: Serie C1. C'è Pasta per tutti: l'Atletico torna alla vittoria, finisce 6-5 al PalaCanino contro l'Athletic Palermo

Il match sembrava già perso, ma un'incredibile rimonta dei "colchoneros" li rilancia in classifica

ALTOFONTE, 20 gennaio – Mai dare per morto questo Atletico. Una lezione che avevamo quasi scordato in questi ultimi mesi, ma che ha ritrovato una sua controprova nell'ultima gara del campionato di Serie C1 contro l'Athletic Club Palermo.

La squadra di mister Miosi era andata sul parziale di 5-1, ma i "colchoneros" guidati da un ispirato Macaluso e da un letale Pasta hanno ribaltato le sorti dell'incontro. Pronti, via, e l'Athletic passa subito in vantaggio. Una grande azione dopo pochi secondi finalizzata da Tuzzolino porta avanti i nerorosa. L'Atletico risponde con il solito Pasta, che devia in rete una verticalizzazione di Salamone, ma il pareggio dura poco: l'Athletic dilaga verso il finire del primo tempo con le reti di Fiorentino (che trova perfettamente l'angolino alto battendo il nuovo portiere dei padroni di casa Norfo), Tabita e di nuovo Tuzzolino su tiro libero dopo un fallo commesso dai blu sulla sirena del primo tempo.

Sempre Tuzzolino, nella prima azione della ripresa, attesta il punteggio sul 5-1: sembrava impossibile per l'Atletico rimontare. Le palle in mezzo la squadra di Macaluso le ha messe sempre perfettamente: è mancato, come spesso accaduto, il cinismo nella prima parte di gara.

Dopo il quinto gol degli ospiti, però, il canovaccio cambia: l'Atletico ritrova la grinta necessaria per colpire nuovamente gli avversari e tornare in gara. In sessanta secondi, l'Atletico trova due gol: prima con un'azione calibrata che finisce perfettamente sul piede di Salamone, e poi con la conclusione chirurgica di Macaluso.

Quando mancano sette minuti dalla fine, l'impressione è che i "colchoneros" possono fare l'impresa. Gli avversari escono dal campo, è il momento giusto per bucare Mazzola: prima Macaluso spacca nuovamente la rete e poi, quando mancano una manciata di secondi alla fine, sale in cattedra Max Pasta. Il numero 13 diventa il protagonista assoluto, siglando due gol (di cui l'ultimo di testa) che ribaltano l'incontro.

La partita finisce 6-5: l'Atletico rimonta l'Athletic Club e porta a casa tre punti vitali per l'affare salvezza, che sarà una sfida continua fino alla fine del campionato. Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo 27 gennaio, alle ore 17, ad Isola delle Femmine contro l'Isola C5. Ma, anche oggi, la "Regola del PalaCanino" ha detto la sua.