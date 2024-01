Domani contro il Barcellona Futsal, il Villaurea Monreale va alla ricerca del ''non c'è due senza tre''

Si gioca al PalAlberti alle ore 17. Diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News

MONREALE, 26 gennaio – Due vittorie consecutive, conquistate contro Bovalino e Città di Adrano, hanno restituito il sorriso a tutto l'ambiente del Villaurea Monreale, ma soprattutto hanno conferito be altro aspetto alla classifica.

La formazione verdeazzurra adesso non è più in piena zona retrocessione, anzi è uscita pure da quella play-out. Motivo per sorridere, quindi, per tutto lo staff salesiano, che ha potuto trascorrere la settimana all'insegna della ritrovata tranquillità e soprattutto con ulteriore voglia di far bene. Magari a partire da domani, contro il Barcellona Futsal, nell'incontro valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie B. Già, perchè sarebbe davvero un peccato compromettere ciò che di buono si è fatto in queste ultime due settimane, producendo una prestazione di poco rilievo.

Tutta roba che lo staff tecnico del Villaurea Monreale sa bene e che sa bene soprattutto la squadra, desiderosa di allungare la striscia positiva e tornare a casa con qualche punto in saccoccia.

Al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto potrebbe andare bene pure non perdere, ma è chiaro che una vittoria farebbe dire una parola, se non definitiva, quantomeno pesante sul discorso salvezza.

Dall'altra parte, però, ci sarà il Barcellona Futsal squadra giovane e intrepida, che vorrà far valere il fattore campo e che certamente metterà la partita sul piano del ritmo e dell'intensità.

Mister Gallo recupera Cristian Cipolla e Carmelo Giannusa, assenti nelle ultime uscite per delle noie fisiche.

Chi volesse seguire la partita potrà farlo seguendo la consueta telecronaca diretta streaming che produrremo sulla nostra pagina facebook.

Calcio d'inizio alle ore 17. Fischieranno Alessio Briguglio della sezione di Brescia e Christian Lodi di quella di Crema. Cronometrista sarà Christian Curulli della sezione di Palermo.