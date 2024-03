Calcio a 5: Serie C1. Atletico, è iniziato il rush finale: al PalaCanino arriva il San Vito Lo Capo

La squadra di mister Macaluso viene da due vittorie nelle ultime tre gare che hanno riacceso i sogni salvezza. Fischio d'inizio alle ore 17

MONREALE, 8 marzo - "Non è finita finché non è finita". Un motto, un modo di vivere e di intendere, tatuato nel cuore e nelle gambe dei giocatori dell'Atletico Monreale.

I ragazzi di mister Macaluso sembravano spacciati fino a sette giorni fa, ma la vittoria contro gli 89ers e diversi risultati favorevoli hanno rilanciato la loro corsa alla salvezza. Adesso sono a pari punti con l'Akragas penultimo, con in vista quantomeno l'obiettivo minimo dei playout.

Il prossimo avversario dei "colchoneros" sarà il San Vito Lo Capo: i trapanesi sono ormai in una zona di comfort dopo un inizio turbolento. Crocevia della stagione dei biancoazzurri, trascinati da una vecchia conoscenza del calcio a 5 palermitano e non solo come Fabrizio Allegra, è stata proprio la vittoria contro l'Atletico all'andata, che ha affossato i monrealesi e ha definitivamente ridato vita alla stagione dei sanvitesi.

Adesso gli ospiti non hanno molto da dire al campionato, mentre i padroni di casa sono alla ricerca di punti pesantissimi e di vitale importanza per l'affaire salvezza. La partita è fissata alle ore 17 di domani sabato 9 marzo: come sempre sarà visibile sulla pagina Facebook dell'Atletico Monreale. I direttori di gara saranno Alessia Castello e Vincenzo Cambria, entrambi della sezione di Palermo.