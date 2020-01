Kart, Enzo Caravà terzo classificato al trofeo nazionale kart ''Circuiti Cittadini''

Il pilota monrealese ha gareggiato nella categoria 125 club Senior

ENNA, 6 gennaio – Si è conclusa con un trofeo per la squadra del Karting Monreale il 2019. A sollevarlo è stato il pilota Enzo Caravà, che si è classificato al terzo posto nel trofeo nazionale Kart Circuiti cittadini nella categoria 125 club Senior.

La premiazione è avvenuta ieri ad Enna, presso l’hotel Federico, alla presenza di numerosi addetti ai lavori, che si sono radunati per il tradizionale appuntamento di inizio anno, con cui si premiano i protagonisti della stagione precedente.

Soddisfazione ha espresso il “capitano” della squadra “Karting Monreale”, Rosario Ferreri, che da anni ormai quida la compagine monrealese nelle gare che si disputano in diversi centri della Sicilia. La stagione 2020 comincerà nel prossimo mese di marzo. Una stagione che, se andranno in porto alcune condizioni, potrebbe coinvolgere anche la città di Monreale.