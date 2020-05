Podismo, c’è ancora speranza per la gara ''Per le vie di Monreale'' del prossimo 5 luglio

La manifestazione, organizzata dalla Monreale Marathon è inserita nel circuito Running Sicily

PALERMO 25 maggio – Se il governo nazionale dovesse rendere possibili le manifestazioni podistiche potrebbe partire da Monreale l’edizione 2020 del Running Sicily – coppa Conad, che quest’anno, causa Covid-19, ha dovuto saltare i due primi, attesissimi appuntamenti: quello di Capo d’Orlando e Terrasini.

L’appuntamento monrealese, come sempre organizzato dalla Marathon Monreale del presidente Nino Lo Iacono, è calendarizzato per il 5 luglio, con la gara, “Per le vie di Monreale, Memorial Guzzo”, ormai entrata a far parte del panorama podistico siciliano. L’ultima gara del Running Sicily è invece quella del 18 ottobre con la Palermo International Half Marathon.

Frattanto sono stati il lombardo Mauro Cattaneo tra gli uomini e Nadiya Sukharyna tra le donne a chiudere in testa alla classifica la “Runforpassion Virtual” di Capo d’Orlando, prova inaugurale del Sicilia Virtual Running, la prima community di gare virtuali in Sicilia, nata da una intuizione di Cinzia Sonsogno e supportata dalla testata giornalistica siciliarunning e da mysdam, in collaborazione con Endu.

L’emergenza coronavirus non ha consentito di far svolgere la Mezza Maratona by night, inserita nel circuito internazionale Running Sicily-Coppa Conad, al suo posto si è disputata una corsa cronometrata sponsorizzata dalla Podistica Capo d’Orlando con 104 podisti a correre in diverse città d’Italia, ma anche da Londra, Bruxelles, Texas ed Uruguay. In 96 hanno portato a termine la gara che ha avuto in Capo d’Orlando il “campo centrale” dell’evento.

Per tutti 10 Km. in solitaria o in piccoli gruppi seguendo le direttive del distanziamento. Spazio anche al sociale ed alla beneficienza con un euro di iscrizione devoluto all’associazione Pink Project di Capo d’Orlando che si occupa di pari opportunità.

Alla fine premi a sorteggio per molti dei partecipanti: Giuseppe Lo Iacono e Luigi Trentuno, si sono “aggiudicati” gratuitamente il pettorale per la prossima Palermo International Half Marathon, in programma il 18 ottobre e valida quale prova conclusiva del circuito Running Sicily-Coppa Conad.

Un circuito, virtualmente, presente all’interno “Runforpassion Virtual” anche nella prossima tappa, quella in programma il 7 giugno con la virtual 10 Km. di Terrasini (che ha preso il posto della Mezza Maratona).

“Le misure di contenimento per l’emergenza coronavirus – ha sottolineato Nando Sorbello, presidente dell’Agex, Associazione che organizza il Running Sicily-Coppa Conad – hanno portato alla cancellazione delle prove di Capo d’Orlando e Terrasini, ma se ci dovesse essere un’apertura alle manifestazioni podistiche, siamo pronti a riprendere già dal 5 luglio con la 10 Km. di Monreale o il 18 ottobre con la Palermo International Half Marathon”.