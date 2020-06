Running Sicily, salta l’8ª edizione di ''Per le vie di Monreale''

La notizia è ufficiale. Era organizzata dalla Marathon Monreale

MONREALE, 30 giugno – Mancava solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella. L’ottava edizione di “Per le vie di Monreale – Memorial Michele Guzzo” è stata annullata. Ritornerà il prossimo anno. La manifestazione, organizzata dal Marathon Monreale e valida come prova del Running Sicily 2020, è l’ennesima “vittima sportiva” dell’emergenza da Covid-19.

Non una resa, da parte del sodalizio guidato dal presidente Nino Lo Iacono, ma una reale presa di coscienza, sul fatto che al momento non esistono le condizioni per “pensare” ad un evento del genere, tra l’altro ormai prossimo.

La gara infatti, divenuta un appuntamento fisso e imperdibile per i podisti di tutta la Sicilia, era in programma per domenica 5 luglio. La manifestazione monrealese, quest’anno avrebbe anche assegnato i titoli regionali societari master sui 10 chilometri. Facile prevedere che la Fidal regionale possa designare anche per l’edizione 2021, Monreale come sede per l’assegnazione dei titoli istituzionali.

Lo scorso anno, giusto per la cronaca a vincere l’edizione numero sette della kermesse all’ombra del Duomo, furono Lorenzo Abbate ed una sorprendente Serena Zeferino, con Salvo Campanella atleta monrealese in carrozzina, che fece una giro del percorso sulle proprie gambe grazie all’esoscheletro Re Walk. La Monreale della corsa ripartirà da qui.

(fonte: Siciliarunning)