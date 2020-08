Basket, Giuseppe Caronna giocherà ancora nel Green

Il gigante monrealese al suo terzo campionato di Serie B in maglia biancoverde

PALERMO, 9 agosto – Vestirà ancora il biancoverde, per difendere i colori cittadini del Green Basket Palermo, il cestista monrealese Giuseppe Caronna, che anche quest’anno disputerà il campionato di Serie B.

Caronna, che con i suoi 208 centimetri è l’uomo più alto di Monreale, è alla sua terza stagione con la maglia del Green, risultando uno dei più positivi del roster, specie nella passata stagione, quando la formazione palermitana, guidata da coach Andrea Bassi, stava disputando un’eccellente stagione, viaggiando nella parte alta della classifica, in piena lotta per una clamorosa promozione in Serie A2.

Poi, purtroppo, tutti sappiamo come è andata e cioè che, a causa del coronavirus, il campionato è stato sospeso sul più bello. Prima temporaneamente, poi in maniera definitiva ed anche il Green, pertanto, è stato costretto a rinunciar ai propri sogni di gloria.



Alla riapertura, poi, la società, fortunatamente, dopo un periodo in cui sembrava dover rinunciare alla partecipazione per motivi economici, è riuscita a tagliare il primo traguardo dell’iscrizione e quindi sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie B.

Purtroppo, però, per una decisione che in molti non hanno condiviso, sarà inserita nel difficile girone

B, comprendente 9 formazioni lombarde (Robur Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Ju.Vi.Cremona, Bernareggio, Pavia, Vigevano, Crema), 3 dell’Emilia Romagna (Fiorenzuola, Piacenza, Bologna Basket 2016), 4 siciliane (il Green Palermo, appunto, poi Torrenova, Ragusa, e Agrigento).

Caronna, assieme al capitano Giuseppe Lombardo, sarà uno dei punti di forza della squadra, che si presenterà ringiovanita ed in cerca di un campionato tranquillo.