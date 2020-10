Giro d’Italia, Nibali: ''Farò del mio meglio fino a Milano''

Lo “Squalo” è tra i personaggi più accesi di questo Giro

SEGESTA, 1 ottobre – Le squadre che saranno al via del 103^ Giro d'Italia sono state presentate ufficialmente stasera a Segesta, all’interno del Parco Archeologico. La Corsa Rosa partirà sabato con la cronometro individuale Monreale - Palermo Tissot ITT di 15.1 km.

Fra i corridori più attesi, ovviamente, il siciliano Vincenzo Nibali, già due volte vincitore della corsa rosa: “Dopo la Tirreno-Adriatico – ha detto – ho sentito la condizione crescere giorno dopo giorno, già ai Mondiali mi sentivo molto meglio e adesso sono pronto per il Giro. È molto emozionante poter correre su queste strade, in Sicilia. Non voglio fare pronostici, sicuramente cercherò di fare del mio meglio fino a Milano. Al via ci sono tanti corridori forti: Thomas ha dalla sua il vantaggio delle prove a cronometro ma anche Fuglsang, Yates e Kruijswijk sono tra i principali contendenti. La tappa dei Laghi di Cancano potrebbe risultare decisiva per le sorti della classifica generale.”