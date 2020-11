Scacco matto alla solitudine, l’attività online dell’Accademia Scacchistica Monrealese

Lezioni e tornei per gli associati: un ottimo modo per superare la noia del tempo della pndemia

MONREALE, 23 novembre – In questo periodo di crisi non soltanto sanitaria, ma anche economica e soprattutto “sociale”, gli scacchi rappresentano uno strumento utile ad impiegare il tempo libero in maniera costruttiva, divertente e stimolante.

Ecco perché l’Accademia Scacchistica Monrealese sta offrendo sia ai veterani che ai neofiti dei corsi online gratuiti, con tanto di tornei virtuali per coniugare alla teoria anche la pratica.

“Abbiamo cominciato a sfruttare la modalità online già nel periodo del lockdown – afferma Antonio Maestri, presidente dell’associazione – ed abbiamo subito riscontrato grandissimo entusiasmo tanto nei bambini, quanto nei loro genitori, sollevati nel vedere i propri figli trascorrere del tempo in allegria, in un periodo in cui a causa dello stress non è così scontato vivere dei momenti di “normalità”, di serenità e di spensieratezza. Disponiamo anche di un gruppo whatsapp, con una cinquantina di membri, nel quale condividiamo non solo esercizi di scacchi e consigli teorici, ma anche simpatici momenti di vita quotidiana, sempre col sorriso, facendo così scacco matto alla solitudine”.

Ci sono ben quattro classi: una costituita dalle new entry, coloro che partono dal movimento dei pezzi; un’altra formata dagli alunni che hanno già superato la prima fase lo scorso anno; una terza classe per i veterani, i quali disputano tornei con ottimi risultati; infine il gruppo degli esperti, che giocano a scacchi anche a livello agonistico.

(nella foto Gioele Di Maggio)

Oltre ai corsi personalizzati, l’Accademia Scacchistica Monrealese organizza settimanalmente, nel weekend ed in orari compatibili con gli impegni di tutti i partecipanti, dei tornei gratuiti i quali costituiscono non solo eventi a sé stanti, ma sono anche delle tappe di un circuito generale che accompagnerà i giocatori fino al periodo natalizio, con relativa premiazione.

Per qualsiasi informazione in merito alle attività dell’Accademia è possibile consultare le due pagine Facebook “The Chess Alphabet” ed “Accademia Scacchistica Monrealese” ed il sito www.mondoscacchi.it

“Monreale ha una tradizione scacchistica ormai ben consolidata – dice ancora Maestri – e sarà ancora una volta rappresentata a livello italiano (una delle sole sei società dell’intero panorama scacchistico siciliano) grazie al notevole risultato di Alberto Ganci, il quale con sei vittorie su sei partite ha ottenuto il titolo di Campione Regionale Online nella categoria under 10. Siamo orgogliosi della sua crescita continua. Da ricordare anche le ottime prestazioni degli altri nostri piccoli soci: Gioele Di Maggio per la fascia Under 8, Matteo Malizia per la fascia U10, Antonino Taormina per la fascia U14, Elio Ganci (con il suo ottimo quarto posto, ad un passo dal podio) per l'Under 14”.

L’accademia ricorda, inoltre, che l’ASM nel 2021 avrà l’onore di organizzare la più importante manifestazione scacchistica d’Italia: il CIG U-18 Il “Campionato Italiano Giovanile U-18” che si svolgerà presso il Resort village di “Città del Mare” a Terrasini dal 4 all’ 11 luglio 2021, evento che quest’anno, purtroppo, è stato rinviato per il Covid-19. “Monreale News” sarà l’Ufficio Stampa dell’evento.