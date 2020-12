Boxe, al via oggi i ‘’Campionati Italiani Elite 2020’’: i monrealesi La Corte e D’Amico impegnati sul ring del Palaoreto per la prima fase

L’evento, a porte chiuse, sarà visibile dalle 15 sul canale YouTube “muaythaipalermo”

PALERMO, 4 dicembre – Ancora poche ore. Poi, il primo gong, previsto questo pomeriggio alle ore 15, decreterà l’inizio della prima fase a eliminazione diretta dei “Campionati Italiani Elite 2020”sul ring del Palaoreto di Palermo.

Per 3 giorni consecutivi, il palazzetto dello sport di via Santa Maria di Gesù vedrà impegnati, nelle rispettive categorie, diversi atleti provenienti da tutta la Sicilia, tra cui i monrealesi Gaetano La Corte e Giovanni D’Amico. Un appuntamento davvero importante per i pugili normanni della scuola d’arte marziale “Strong Gym”, diretta dal maestro Nicola Caravello. La competizione, che occuperà il palazzetto da oggi fino a domenica 6 dicembre, si svilupperà attraverso quarti di finale, semifinale e finale e permetterà ai vincitori di ogni categoria di peso di accedere alla fase nazionale della categoria olimpionica “Elite”. Già da questo pomeriggio, sarà possibile vedere tra le corde del quadrato il martello monrealese Gaetano La Corte: “The Hammer”, infatti, competerà insieme ad altri 7 atleti per la categoria 64 kg e sull’angolo opposto del ring lo attenderà Giuseppe Mercadante della scuderia “Body Power Boxe Bagheria”. Piccolo vantaggio, invece, per il fighter Giovanni D’Amico, pescato nel sorteggio a 3 contendenti per la categoria 56 kg, accedendo direttamente alla finale che si terrà questa domenica, contro il vincitore della sfida di domani tra Alessandro Vincenzino della “Geraci Boxe”e Jason Amato appartenente alla “Van Damme Boxe”di Petrosino.

A causa dell’emergenza sanitaria e secondo le disposizioni del governo nazionale, le porte del Palaoreto rimarranno chiuse e gli incontri potranno essere seguiti sul canale YouTube “muaythaipalermo”.

Di seguito il link

https://www.youtube.com/user/muaythaipalermo