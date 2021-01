Complimenti Maximiliano Birchler e a Diego Guardì, due monrealesi che restano ai vertici dello sport siciliano

Riceviamo a pubblichiamo...

Gentile direttore,

mi permetto di intervenire per complimentarmi e allo stesso tempo gioire per i prestigiosi incarichi che due nostri concittadini hanno meritatamente ottenuto in questo ultimo periodo.

Da una parte Maximiliano Birchler è stato confermato alla guida del calcio a 5 siciliano; dall'altra Diego Guardì, anche lui confermato, al vertice del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana.

Si sa bene, caro direttore, che essere confermati al vertice di una organizzazione sia politica che sportiva o di altro rango è cosa ardua e difficile ed allo stesso tempo certifica il grande impegno (e mi permetto di aggiungere passione) che ha contraddistinto il loro operato.

Il Futsal e il ciclismo due grandi passioni di tanti sportivi monrealesi, alcuni dei quali soprattutto nel ciclismo hanno lasciato un segno indelebile a livello professionistico. Birchler e Guardì, persone perbene e competenti, che nel mandato appena trascorso hanno ottenuto risultati importanti per l'intero movimento sportivo, sapranno, sono certo, dare un contributo ed un impulso proficuo al processo di crescita e sviluppo dell'attività sportiva della nostra Monreale.

In un periodo in cui a causa di questa terribile pandemia lo Sport è costretto a fermarsi, questi due prestigiosi incarichi, caro direttore, ci rincuorano e ci inorgogliscono, proiettandoci verso giorni migliori. Lo Sport tutto da quello amatoriale e di base a quello professionistico è vita, ed il prima possibile ritorneremo ad appropiarcene.

Caro Maximiliano e caro Diego complimenti, ad maiora!

* Assessore allo Sport del Comune di Monreale