Boxe, campionati italiani Elite: D’Amico sul ring per la scalata verso la maglia azzurra

Alle 14:30 il pugile monrealese sarà impegnato agli ottavi per la categoria 56 kg. Diretta streaming su YouTube. IL LINK

MONREALE, 26 gennaio – “Sicilia vs Sardegna”. È ancora tempo di boxe: questo pomeriggio, alle 14:30, il fighter di via Aldo Moro, Giovanni D’Amico, sarà impegnato nuovamente sul ring del palasport Giacomo Del Mauro di Avellino, dove affronterà il pugile sardo Marco Russo.

In quell’angolo rosso, durante le 3 riprese, D’Amico sarà assistito nelle tre riprese dal maestro Nicola Caravello della Muay Thai Palermo: “Sarà un campionato tosto – afferma D’Amico –, chi è arrivato qui ha alle spalle una preparazione importante e vorrà vincere a tutti i costi. Io non sarò da meno. In questi mesi mi sono allenato duramente e ho la stessa sete di vittoria dei miei avversari: ce la metterò tutta”.

Giovanni D’Amico, lo scorso 5 dicembre, si era laureato campione regionale battendo il collega Alessandro Vincenzino della “Geraci Boxe”, staccando il pass per la qualificazione ai Campionati italiani Elite di Avellino, dove questo pomeriggio rappresenterà la Sicilia nella categoria dei 56 kg. La diretta streaming dell’incontro sarà visibile sul canale YouTube della “Federazione Pugilistica Italiana”.

Di seguito il link della diretta

https://www.youtube.com/watch?v=Bi6br8ao8V4