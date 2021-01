Boxe: D’Amico, che sinistro! Il monrealese batte Russo e passa ai quarti di finale

Ieri il match ha aperto la competizione al PalaDelMauro di Avellino. Alle 15:30 il pugile monrealese sfiderà il toscano Eryilmaz

AVELLINO, 27 gennaio – La strada è ancora lunga e oggi, per Giovanni D’Amico, sarà vertiginosamente in salita: sull’angolo opposto del ring troverà la Toscana, rappresentata nella categoria 56 kg da Halit Erylmaz, colui che nel 2017, nella medesima competizione in quel di Gorizia, ebbe la meglio proprio contro il fighter allenato dal maestro Caravello.

Intanto, nel primo pomeriggio di ieri, il pugile di via Aldo Moro ha archiviato la pratica degli ottavi imponendosi sul sardo Russo.

Ore 14:30 ed è subito Sicilia vs Sardegna e quindi D’Amico vs Russo (A.S.D. Santa Vittoria Boxe Sarroch). Il match, apre le danze del Campionato Italiano Elite, con una doverosa e inevitabile fase di studio iniziale dove, le coppie di guantoni, riescono a mettere a segno uno scambio di colpi, riuscendo D’Amico a guadagnare un primo vantaggio sull’avversario nel primo periodo. Nella ripresa, il monrealese parte subito forte con un paio di sinistri diretti al volto di Russo, già abbastanza segnato dopo il bilancio del primo round e che, nonostante la timida reazione e il tentativo difensivo, non riesce a schivare i successivi ganci sul finale della furia siciliana. Il sinistro di D’Amico è il vero protagonista della sfida e subito dopo il suono della terza campanella è stato possibile apprezzarlo nuovamente sul volto del sardo, con un gancio diretto. L’inerzia del match non cambia e il pugile di via Aldo Moro sceglie, sul finale, di danzare sul quadrato per proteggere il vantaggio, fino allo scadere dei secondi, risparmiando ulteriori sforzi in vista del match di questo pomeriggio, che ha tutto il sapore di una rivincita: “Sono molto soddisfatto – ha affermato ieri D’Amico - ma non ho il tempo di godermi questo successo. Sono già concentrato al match di domani. Sull’angolo opposto incontrerò il più quotato della competizione – Halit Erylmaz, ndr – che mi ha già battuto nel 2017 a Gorizia. La posta in gioco è alta, io sto bene e credo di avere qualche stimolo in più” conclude.

Diretta streaming visibile sul canale YouTube “Federazione Pugilistica Italiana”

https://www.youtube.com/channel/UCr2FbY9q26GAu-kIechvsQw