Basket, Giuseppe Caronna non è più un giocatore del Green

Più serio del previsto l'infortunio alla spalla. Il presidente Mantia: "Lo ringrazio per la sensibilità, gli auguro il meglio"

PALERMO, 4 febbraio – Troppo grave il problema alla spalla che da diverso tempo affligge il pivot monrealese, che per guarire con i tempi necessari ha preferito terminare qui il proprio campionato.

Si separano definitivamente, pertanto, le strade di Giuseppe Caronna e del Green Basket Palermo per la stagione 2020/21. E' arrivata infatti la rescissione consensuale tra la formazione palermitana e il forte pivot di 2.08, punto di forza della squadra verde che milita nel campionato di Serie B.

Purtroppo l'infortunio alla spalla di cui Caronna soffre da qualche settimana è risultato, dopo gli accertamenti del caso, più grave del previso, tanto da spingere la società ad interrompere, di comune accordo con il giocatore, la collaborazione.

“Mai avremmo pensato di dovere rescindere con Peppino - il commento del presidente del Green Basket Fabrizio Mantia -, oramai diventato un totem per il Green, ma ahimè questo infortunio sta tediando il ragazzo oltre ogni ragionevole previsione ed è giusto che, avendo chiesto di guarire con calma, si sia arrivati ad una rescissione consensuale, anzi lo ringrazio per la sensibilità e disponibilità, ci siamo messi d’accordo in un attimo, magari fosse sempre così! Auguro al Duca di Monreale ( come affettuosamente noi lo chiamiamo) le migliori fortune come atleta ma soprattutto come uomo”.