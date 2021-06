Scacchi, ai campionati regionali giovanili brilla la stella dell’Accademia Scacchistica Monrealese

Sette i portacolori del sodalizio normanno, tre arrivano sul podio. LE FOTO

MARSALA, 1 giugno – Da venerdì 21 a domenica 23 maggio presso l'hotel President di Marsala si è svolta la 33ª edizione dei Campionati Regionali Giovanili di scacchi – il Memorial Giovanni Piazza. Alla manifestazione hanno partecipato scacchisti in erba dall’Under 8 all’Under 18, passando per U10, U12, U14 ed U16.

In sette hanno rappresentato l’Accademia Scacchistica Monrealese; ben tre si sono piazzati sul podio nelle rispettive categorie:

Prima esperienza ufficiale per Gioele Di Maggio (7 anni compiuti da poco), che ha centrato un ottimo 3° posto. Un risultato decisamente entusiasmante: nonostante abbia intrapreso la propria carriera scacchistica da circa un anno (e gran parte a distanza, online, causa Covid), Gioele ha dimostrato di saper giocare in maniera matura, disputando partite di grande qualità. Ha addirittura sfiorato il titolo: la sconfitta decisiva, arrivata proprio all’ultimo turno, gli è costata cara, ma è già pronto a rimettersi in discussione per il campionato provinciale che è alle porte. Gli avversari sono avvisati.

Menzione speciale per Gabriele Mauro. E’ entrato da poco a far parte della famiglia ASM, ma si è subito fatto notare per la sua simpatia, coronando questa tre giorni con un ottimo piazzamento: un buon quarto posto (ex aequo proprio con il compagno di classe Gioele). Il vivaio promette, ne vedremo delle belle.

Il veterano Alberto Ganci ha ottenuto un 2° posto nell’U12 (pari merito con il 1°) con 4,5 punti su 5. Non conquista il titolo proprio in extremis, anche a causa di un pizzico di sfortuna nei buchholz. Ma il nostro campione ha ben poco da rimproverarsi: si sa che il risultato di questo tipo di “spareggio” è assolutamente imprevedibile.

Alberto, dunque, si gode il titolo di vicecampione regionale; ed essendo ormai un giocatore d’esperienza, consapevole delle proprie capacità, punta già alle prossime competizioni.

In occasione della premiazione ha ricevuto anche il “premio Carrera 2020”, destinato alle eccellenze: trofeo meritatissimo per “il Carrarmato” – soprannome che si è guadagnato tra i suoi amici grazie alle imprese passate, tra le quali aver condotto un percorso netto e perentorio verso il primato italiano online nel 2020, passando prima per il titolo di campione regionale online senza mai perdere una partita in entrambe le fasi.

Elio Ganci, totalizzando lo stesso punteggio dei primi due classificati, ha ottenuto il 3° posto nella categoria U16, anche lui “penalizzato” dai buchholz. La sua performance rimane comunque di grande spessore. Elio, nonostante la necessità di mantenere alta la concentrazione in una categoria notoriamente molto combattuta, non ha mai fatto mancare ai suoi amici in maglia gialla il proprio supporto tecnico e morale: atteggiamento da gran capitano. Non a caso Elio rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per gli altri giovani scacchisti dell’Accademia.



Ecco nel dettaglio i risultati dei nostri scacchisti:

- nell’under 8 Gioele Di Maggio 3° con 3 punti e Gabriele Mauro 4° ex aequo

- nell’under 12 Alberto Ganci 2° con 4,5 punti e Mattia Manganiello 13° con 2 punti

- nell’under 14 Stefano Karol Pupella 15° con 2 punti

- nell’under 16 Elio Ganci 3° con 4 punti ed Antonino Taormina 10° con 2,5 punti

Gioele, Gabriele, Alberto, Elio ed Antonino si sono già qualificati per la fase nazionale del Campionato Italiano Giovanile che si disputerà a Salsomaggiore Terme.

Per gli altri, ne siamo certi, è soltanto questione di tempo.

Complimenti al nostro Rosario Davì, uno degli arbitri della manifestazione: simpatico, elegante, disponibile e professionale come sempre.

Un ringraziamento speciale va ai genitori, i quali hanno gestito il gruppo in maniera egregia, ben coordinati dall’irriducibile ed insostituibile Salvo Ganci.