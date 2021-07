Ciclismo, giovedì sera si corre a Monreale il ''1° Memorial consigliere Salvatore Mirto''

Si disputerà su un circuito cittadino. Partenza e arrivo in via Venero, largo Padre Pio

MONREALE, 19 luglio – L' Asd Libertas Boccadifalco, con il patrocinio del Comune di Monreale, del Consiglio Comunale e della Presidenza della Regione Siciliana, per giovedì prossimo dalle ore 21 alle ore 24 ha organizzato una gara ciclistica denominata“1°Memorial Consigliere Salvatore Mirto“.

La gara che vedrà impegnati i migliori atleti locali e isolani, si svolgerà su un percorso cittadino chiuso al traffico veicolare. Il percorso prevede: partenza e arrivo in via Venero ( altezza bar Lucchese), proseguirà per via della Repubblica, via Kennedy, via Archimede, piazza Inghilleri, via Pietro Novelli, via Roma, salita Sant’Antonio, via Antonio Veneziano e via Venero.

Al fine di agevolare lo svolgimento della manifestazione sportiva l’organizzazione invita i cittadini, in particolare coloro che abitano lungo il percorso e nelle vie adiacenti a non sostarvi. In casi particolari il personale della Protezione Civile addetto al controllo di accesso nei varchi, al passaggio dell’ultimo atleta può consentire l’attraversamento delle vie.

“La cittadinanza – afferma una nota del Comune – è invitata ad assistere alla gara. La manifestazione é stata promossa dal consigliere comunale Angelo Venturella e fortemente voluta dall’amministrazione Arcidiacono”.