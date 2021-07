Ciclismo, Michele Napoli vince il ''1° Memorial Consigliere Salvatore Mirto''

La gara si è svolta su un circuito cittadino per un totale di 55 chilometri

MONREALE, 23 luglio – Il villabatese Michele Napoli, portacolori della Asd G.A. Napoli, ha vinto in volata il “1° Memorial Consigliere Salvatore Mirto”, gara dilettantistica di ciclismo, organizzata dall’Asd Libertas Boccadifalco con il patrocinio del Comune e della Presidenza della Regione, che si è svolta ieri sera a Monreale.

La gara si è snodata su un circuito cittadino, lungo 1,7 chilometri, per un totale di 55, con partenza ed arrivo a Largo Padre Pio. Alle spalle del vincitore il riberese Antonino Analfino, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato il monrealese Filippo Noto. Fra i tre è stata battaglia fino all’ultimo con la volata che è stata lanciata a piazza Canale, lungo la via Venero. A Largo Padre Pio, lo Spasimo per i monrealesi, il successo di Napoli che ha regolato allo sprint i due contendenti.



La gara ha avuto grande successo ed è stata molto partecipata anche dal pubblico. Numerosi atleti locali e isolani si sono sfidati sul percorso della cittadina normanna, chiuso al traffico per l'occasione. Presenti la moglie di Salvino Mirto, Franca Sanfratello e il figlio Davide, anch'egli consigliere comunale. Le attività di controllo della Polizia Municipale sono state supportate dai volontari delle associazioni Evergreen, Pro Loco e Basta Crederci.



"Ci stiamo impegnando nella riprogrammazione delle manifestazioni sportive interrotte a cause dell'emergenza pandemica - ha dichiarato l’assessore allo sport Letizia Sardisco - Abbiamo tanti progetti. Ripartire con questa gara ciclistica nel nome di Salvino Mirto è stata una scelta condivisa e voluta da tutta l'Amministrazione. Ringraziamo la famiglia Mirto che ci ha onorato della sua presenza, il consigliere Angelo Venturella per la preziosa collaborazione e tutte le associazioni dei volontari per il contributo prestato".