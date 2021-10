Auto d’epoca, sport e svago con la 18ª edizione della Monreale-Cefalù

La manifestazione è stata organizzata dal club “Ruote Storiche” di Monreale

MONREALE, 21 ottobre – Si è svolta nello scorso weekend la 18ª edizione del trofeo “Monreale-Cefalù” riservata alle auto d’epoca, organizzato dal club “Ruote Storiche” di Monreale, presieduto da Giuseppe Tripoli.

46 le vetture alla partenza provenienti da Trapani, Paceco, Valderice, Camporeale, Campobello di Mazara, Salemi, Alcamo, Trappeto, Pioppo, Monreale Palermo e Villabate. Il via è stato dato alle ore 11 di sabato scorso, quando è avvenuta la partenza della prima vettura. La prima tappa ha avuto Cerda come destinazione, presso agriturismo La Targa Flori. Poi nel pomeriggio partenza per Termini Imerese per la prova di regolarità. Finita questa la carovana si è diretta presso il lungomare di Cefalù, con visita al centro storico prima della serata trascorsa l’hotel Santa Lucia e le Sabbie d'Oro.

Domenica 17, quindi, partenza per il Santuario di Gibilmanna, quindi ritorno presso il lungomare di Cefalù e rientro in hotel per il pranzo e la premiazione dei vincitori della gara di regolarita'.

Questi sono stati i vincitori

Categoria STORICHE

1 Giurintano F.

2 Bonura G.

3 Tramonta G.

Categoria BICILINDRICHE

1 Evati G.

2 Ognibene P.

3 Ganci M.

Categoria MODERN

1 Marchese E.

2 Baiardi S.

3 Guzzetta G.