Karate, grandi risultati a Catania per gli atleti della Real Società di Monreale

Tre atleti sono saliti sul podio. Adesso preparazione in vista dei campionati regionali

CATANIA, 26 novembre – Grandi risultati per gli atleti della Real Società di Monreale al Palaghiaccio di Catania. Gara di kata campionato nazionale C. S.A in cui si sono confrontati atleti di altissimo livello, dando il meglio di loro.

Il podio è stato completato da tutti gli atleti della Real Societa: gradino più alto per Piertuigi Costa, secondo classificato Filippo Madonia, terzo posto Giovanni Giannotta. Ad accompagnare la compagine monrealese i tecnici Mauro e Marco La Grassa con il direttore tecnico sportivo Piombo Silvestre. "I riflettori - ha detto Mauro La Grassa- erano puntati proprio sugli atleti monrealesi che non hanno deluso, lasciando molto soddisfatto il team tecnico. Adesso per loro comincia una preparazione impegnativa, per ripetere la stessa prestazione ai prossimi campionati regionali".