Campionati provinciali giovanili di scacchi, pluripremiata l’Accademia Monrealese

Su tutti spiccano Gioele Di Maggio, Alberto Ganci, Sharon Barbara che ottengono il titolo provinciale. Sei in totale i premi portati a casa. LE FOTO

PALERMO, 15 marzo – Si è svolto nello scorso weekend il campionato provinciale giovanile di scacchi, manifestazione che ha coinvolto 86 giocatori provenienti da tutti i circoli del Palermitano.

Gli undici scacchisti in maglia gialla si sono dimostrati tutti all'altezza della situazione ed hanno reso grandissimo onore ai colori monrealesi, ottenendo ben 6 trofei, di cui 3 titoli:

Gioele Di Maggio primo assoluto, con 5 vittorie su 5 partite ottiene il titolo di Campione Provinciale Under 8. Il suo gioco si era mostrato molto solido già l'anno scorso, quando Gioele aveva sfiorato il primato, cedendo il passo soltanto all'ultimo turno (nonostante fosse alla sua prima esperienza); dopo un anno di studio gli sforzi sono stati ripagati; adesso testa ai prossimi impegni.

Alberto Ganci primo assoluto, con 5 vittorie su 5 partite si impone come Campione Provinciale Under 12. Scacchista esperto, gioca sempre ad altissimi livelli: partiva da favorito e non ha tradito le aspettative.

Sharon Barbara Campionessa Provinciale Under 18. Nonostante abbia cominciato da poco, si è messa in gioco affrontando un torneo pieno di scacchisti veterani, dimostrando tanto coraggio e tanta voglia di fare. Terminare ogni partita con il sorriso, senza scoraggiarsi, ma anzi col desiderio di migliorare è la chiave per diventare una giocatrice coi fiocchi.

Elio Ganci, con 4 punti su 5, pari merito con il primo, arriva secondo nell'under 16. Un po' sfortunato, non ottiene il titolo soltanto per Bucoltz, nonostante lo scontro diretto a favore. Nessuna sconfitta, soltanto due pareggi. Elio ci ha abituati a prestazioni eccezionali, facendo sembrare semplice anche ciò che non lo è. Ecco perché il secondo posto sta un po' stretto, perché grazie alla sua determinazione si punta sempre alla vetta, ma anche questo provinciale è da incorniciare ed il trofeo vinto si aggiunge al già ricco palmares.

Gabriele Mauro, con 4 punti su 5, pari merito con il secondo, conquista il terzo posto nell'under 10.

Soltanto una sconfitta per Gabriele, il cui gioco prorompente ed imprevedibile mette in difficoltà qualsiasi avversario. Si avvicina sempre di più all'obiettivo grazie all'allenamento costante ed al suo notevole intuito.

Mattia Manganiello con 3.5 su 5 si piazza al terzo posto nell'under 12. É cresciuto tantissimo nell'ultimo anno e sembra non volersi fermare, merito soprattutto di un programma di studio fitto e di tanto impegno... ne vedremo delle belle!

Matteo Malizia ottavo nell'under 14 con 2 punti su 5; Antonino Taormina arriva decimo nell'under 16 con 2.5; Salvatore Russo con 2.5 è undicesimo nell'under 16; Stefano Karol Pupella dodicesimo nell'under 16 con due punti; Michael Barcellona, al suo primo torneo ufficiale, si piazza quindicesimo nell'under 10 vincendo due partite.

Complimenti a Rosario Davì, arbitro dalla proverbiale eleganza e professionalità, orgoglio dell'accademia monrealese.

Importante la presenza di genitori e soci ASM, che hanno dato il loro sostegno pazientando fuori dalla sala gioco, condividendo "ansia", gioie e sconfitte.

Un ringraziamento a tutti gli istruttori ASM ed un riconoscimento particolare per Michel Bifulco, la cui professionalità è stata un ingrediente fondamentale per la crescita dei ragazzi.