Volley, la New Gi.Ca piega per 3-1 la Curreri Farmapiù Termini Imerese

La partita, non disputata per il covid, era valevole quale recupero del campionato di Prima Divisione

MONREALE, 20 maggio – Con un confortante 3-1- l’Asd New Gica Volley si aggiudica il recupero della gara contro l’Asd Curreri Farmapiù di Termini Imerese, che era stata rinviata a causa del covid e fa un balzo in vanti in classifica al cospetto di una delle più quotate compagini del campionato di Prima Divisione.

Il match si è giocato in notturna nella palestra della scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo e non si presentava come agevole alla vigilia, perché la formazione termitana costituiva la seconda forza del campionato ed era reduce da un filotto di vittorie che le hanno fatto scalare diverse posizioni in classifica.

È stata infatti una gara difficilissima anche perchè gli ospiti vantano nel proprio organico giocatori di categoria superiore che hanno militato in serie B -C-e D.

Già nel riscaldamento pre partita nei ragazzi della ASD NEW GICA,si sono notate una cattiveria agonistica , una giusta tensione che non è mai sfociata in nervosismo e una concentrazione che facevano ben sperare in una superba prestazione.

Fin dal primo pallone giocato i ragazzi di mister Corpora hanno giocato senza nessun timore riverenziale , mettendo in pratica tutto cio’ che l’allenatore aveva indicato. La sapiente regia del palleggiatore e la determinazione dei ragazzi alla fine hanno prevalso. Il primo set è si è chiuso 25-18 per la GICA. Il secondo, invece, non è stato giocato con gli stessi parametri del primo e infatti i padroni di casa hanno commesso degli elementari errori che hanno permesso alla Curreri farmapiù di aggiudicarsi il parziale per 20-25.

Le cose più belle ed entusiasmanti si sono viste nel terzo set dove entrambe le compagini hanno espresso il meglio della pallavolo, con gesti tecnici di grande livello:i dalla battuta, alla difesa, al muro, all’attacco. Il set si è giocato punto su punto fino al 24 pari, poi una veloce perfetta e un errore dei termitani hanno permesso alla Gi.Ca.di aggiudicarsi il set per 26-24

Il quarto set ha fatto storia a sè perché la Gi.Ca. è partita bene, mentre nella squadra avversaria cresceva un certo nervosismo anche da parte dell’allenatore, cosa che lasciava campo libero ai locali con colpi micidiali si aggiudicavano il set per 25-17 e quindi la partita.

“Esprimo tutta la mia gratitudine - ha detto alla fine il presidente Carlo Giannetto – a questo manipolo di ragazzi più o meno giovani che danno voce e lustro ad una società che spera di tornare al più presto al ruolo che le compete e devo ringraziane soprattutto Renato Corpora che riesce a tirare fuori tutto quello che i ragazzi possono offrire”.