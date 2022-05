Volley donne, la Gi.Ca. piega anche l’Hora Volley e approda ai playoff

Partita dura contro le pianesi, che hanno fatto di tutto per fare il colpaccio

MONREALE, 31 maggio – Si chiude la prima fase del campionato di Prima Divisione femminile con la New Gi.Ca. che incassa l’ennesima vittoria (3-1) contro l’agguerrita compagine di Piana Degli Albanese che a Pioppo, sede della gara, ha messo in discussione il valore della compagine monrealese.

Dopo un inizio scoppiettante, le ragazze di casa hanno ceduto le redini della partita all’Hora Volley che non si è fatta scappare la possibilità di fare il colpaccio a Monreale. Le ragazze della Gi.Ca hanno di certo pagato la fatica per le energie spese il giorno prima a Bagheria e contemporaneamente hanno sottovalutato il valore della pianesi che in rimonta hanno ridotto lo svantaggio di sette punti fino ad aggiudicarsi il set per 20 a 25.

“Forse - ha affermato a questo proposito il presidente Carlo Giannetto – dal vantaggio importante accumulato si è pensato di avere in pugno la partita ma di regola chi la pensa cosi immancabilmente perde la concentrazione necessaria per essere vincenti non considerando il fatto che un punto, un set determinano una posizione in classifica”.

La perdita del set ha scosso le atlete della Gi.Cache hanno ricominciato a macinare gioco fino ad aggiudicarsi agevolmente il secondo e il terzo parziale con il punteggio di 25-16 e 25-10. Diverso l’ andamento del quinto set condotto dall’una a dall’altra parte con colpi eccezionali ma anche tanti errori. Il set alla fine se lo aggiudica la Gi.Ca per25-23. Adesso le atlete godranno di un meritato riposo che permetterà loro di capire che si deve cambiare atteggiamento. Adesso la monrealesi sono attese dai playoff.