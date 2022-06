3-0 sull’Hobby Volley, i ragazzi della New Gi.Ca volano in finale promozione

3-0 sull’Hobby Volley, i ragazzi della New Gi.Ca volano in finale promozione

Prova di carattere per la formazione di mister Corpora. Adesso manca solo l’ultimo sforzo

PALERMO, 8 giugno – Con una vittoria netta, ma faticosa, la Gi.Ca Volley Monreale, sezione maschile, si aggiudica la semifinale ai danni dell’Hobby Volley Palermo e approda alla finale che mette un posto nella categoria superiore, la Serie D.

Dopo il match di ieri, disputato nella palestra Valentino Renda, nel quartiere Sperone, la formazione monrealese attende il nome della squadra vincente della semifinale dell’altro girone. Poi sarà faccia a faccia definitivo per la promozione.

I ragazzi della New Gi.Ca aspettavano non senza apprensione l’avvio della gara, perché il campo nello svolgimento della fase di qualificazione del campionato si era dimostrato molto ostile nei confronti della GICA, sconfitta due volte, ma i ragazzi facevano trasparire una sicurezza che era foriera di concentrazione, determinazione, voglia di vincere come premio per tutti i sacrifici compiuti fino ad ora. La finale c’è e sarà un giusto premio a tutte le sere che i ragazzi al termine di giornate di studio, di lavoro non senza difficoltà si sono presentati in palestra per l’allenamento agli ordini dell’allenatore Renato Corpora che sopperendo a delle assenze, di necessità ha fatto virtù.

Come si diceva, la gara è stata giocata con molta attenzione con grinta e riflessione perché non è stato facile domare i ragazzi dell’Hobby Volley La prestazione è stata corale e a buoni livelli agonistici. Solo nel terzo set si è verificato un calo dovuto forse al caldo asfissiante ce c’era in palestra, ma alla fine la maggiore esperienza dei ragazzi ha prevalso sulla maggiore freschezza degli atleti della squadra avversaria. La partita si è chiusa con i parziali di 15-25, 18-25, 18—25.

”Sono orgoglioso di questo gruppo e dell’allenatore - ha detto a fine gara il presidente Carlo Giannetto – che assieme sono riusciti a creare la famiglia della Gi.Ca e che, nonostante le tante difficoltà, hanno portato a temine con successo, il primo obiettivo. Noi – dice ancora il presidente – è come se fossimo partiti per la scalata di una montagna piena di insidie sconfiggendole siamo arrivati a pochi metri dalla vetta e guardando negli occhi i ragazzi leggo che sono fiduciosi di raggiungerla e piantare la bandiera della Asd New Gica Monreale che si impegna a offrire loro prospettive allettanti per portare la società ai livelli che merita e a cui era abituata. Adesso restiamo in attesa di conoscere la strutturazione di questa finale da parte del comitato territoriale Fipav”.