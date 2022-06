Volley, doppia sconfitta per la Gi.Ca., ma è polemica arbitri

Perdono sia i ragazzi, che le ragazze, ma la società tuona: “Non li vogliamo più" e scatta la ricusazione

MONREALE, 22 giugno – Si ferma in semifinale la marcia dei ragazzi e delle ragazze della New Gi.Ca. Monreale, impegnati nella difficile fase dei playoff promozione della Prima Divisione, che mettono in palio un posto in Serie D. Per entrambe le formazioni, però, l’appendice dei ripescaggi, potrebbe aprire ugualmente le porte alla categoria superiore.

A tenere banco, però, sono più le decisioni federali ed arbitrali che avrebbe danneggiato oltremodo la società monrealese, che le vicende squisitamente tecniche. Sull’argomento ha tuonato in maniera virata il presidente del sodalizio gialloblù, Carlo Giannetto, figura storica del volley monrealese.

C’è tanta rabbia, quindi, in casa Gi.Ca., società che aveva acquisito il diritto di partecipare sia alla fase finale dei campionati maschile e femminile, che alla coppa Città di Palermo ed ancora al trofeo Valentino Renda, superando tutti gli ostacoli che si erano presentati davanti.

“Per quel che riguarda la qualificazione alla semifinale trofeo Valentino Renda – afferma Giannetto – la Federazione ha assegnato la gara alle 18 del 17 giugno, quando le finali maschili di detto trofeo si disputeranno lunedì prossimo. Non bisogna essere cretini, pertanto., per non capire che è stata programmata ad hoc per favorire la squadra avversaria verso cui io personalmente nutro grande rispetto.

Da ciò è facile dedurne il ragionamento: considerato che il 18 cioè l’indomani la GI.CA si sarebbe giocato il titolo di campione provinciale e quindi l’accesso di diritto alla serie D, non si sarebbe presentata con la squadra al completo come la squadra del Terrasini. La Gi.Ca ha vinto la partita ed andata in finale per il trofeo Valentino Renda. Il tutto condito da una serie e sviste arbitrali ed errori di valutazione.

Si passa quindi alla finale maschile : la vittoria e la conquista del titolo da parte della compagine termitana è stata meritata per la prestazione di coralità da parte di tutti mentre la GICA non è riuscita ad entrare subito in partita dando la possibilità agli avversari di acquisire due set. Nel terzo, quando si intravedeva una positiva reazione della GI.CA, tanto da sfiorare la conquista del set, tre sviste arbitrali hanno permesso al Termini di rimontare e vincere il set, la partita e il titolo di campione territoriale palermitano. Non si contano gli errori arbitrali verificatisi durante tutta la gara”.

Lo sfogo di Carlo Giannetto, però, non si ferma qui e comprende pure il match delle ragazze, impegnate nella semifinale di accesso alla finale per il titolo. “E’ indescrivibile - dice ancora il presidente gialloblù – in che clima di nervosismo si sia giocata. Nervosismo provocato da tutta una serie di sviste di valutazioni errate culminate, per le proteste della GICA, in cartellini giallo e uno rosso. Si è giocato in un clima di terrore nel toccare la palla perchè il fischio era imminente. La partita vinta tre giorni prima con una grande prestazione, in questa gara è stata un lontano ricordo per la condotta ostile e arrogante del direttore di gara ,tanto da indurmi a formulare agli organi competenti della FIPAV la richiesta di non avere assegnato per questo restante anno agonistico questi direttori di gara per le partite della GICA. Concludo dicendo come Andreotti: “A pensar male si fa peccato ma si indovina spesso”.