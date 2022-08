Volley, la Primula progetta la nuova stagione con la… benedizione del vescovo

Visita di una rappresentanza della società a monsignor Isacchi

MONREALE, 30 agosto – Nella mattinata di oggi, una delegazione di ragazze facenti parte dell'Asd Primula, accompagnate dalla presidente Cristina Russo e dalle dirigenti Maria Clara Sicilia e Paola Giangrande, si è recata al palazzo Arcivescovile per incontrare il nuovo arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.

Il presule, avendo anch’egli un trascorso sportivo, ha accolto calorosamente le atlete della Primula con queste parole: "Sapete, anche San Paolo utilizzava un linguaggio sportivo".

È stato, quindi, letto da una delle giovani atlete un breve messaggio di ringraziamento per il vescovo, a nome di tutte le giocatrici: "Le diamo il benvenuto in questa nostra città di Monreale che ha tanto bisogno di zelo e passione e le chiediamo di benedirci".

A fine incontro, l’arcivescovo, che ha mostrato grande disponibilità e spiccata simpatia, ha promesso che verrà ad assistere a qualche gara della società.

Nel frattempo la Primula organizza i suoi campionati federali: conferma l’adesione alle Polisportive Giovanili Salesiane e tutto lo staff tecnico di Alfonso Gurrieri, Michele Di Cristina e Antonino Canfarotta.

Vede, poi, la luce un nuovo progetto: ovvero l’apertura del settore maschile. “Una esigenza che si è resa necessaria dalle innumerevoli e pressanti richieste di tanti ragazzi che volevano far parte della famiglia Primula” ha affermato la presidente Russo. “Dopo 50 anni iniziamo un nuovo capitolo che siamo certi darà i suoi frutti come il settore femminile che quest’anno ha visto una primulina in rappresentativa provinciale; un orgoglio per la società e per la città di Monreale”.Per tutto il mese di settembre, l’Asd Primula offrirà l’attività gratuita.