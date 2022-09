Danza sportiva, ai mondiali di Atene ci sarà pure la Wolrd Latin di Monreale

Il group latin dancers rappresenterà l'Italia alla kermesse iridata

MONREALE, 30 settembre – Ci sarà anche la World Latin di Monreale a rappresentare l'Italia ai prossimi campionati del mondo di danza sportiva che si terranno ad Atene (Grecia) dall'1 al 3 dicembre prossimi.

A comunicare la notizia alla società monrealese è stata direttamente la Federazione Danza Sportiva individuando fra i convocati il group latin dancers che quest'anno a giugno hanno partecipato al campionato italiano e si sono classificati al 5 posto su 36 gruppi partecipanti. Gli allievi che prenderanno parte alla kermesse sono: Giada Turdo, Giorgia Minasola, Giorgia Di Trapani e Giovanni Giaconia.

“I maestri Mirko e Sharon Cardì – affermano in una nota – sono orgogliosi del loro operato, fatto di duro lavoro che paga sempre. Hanno affrontato tante prove, soddisfazioni e vittorie dei loro allievi facendo sì che la scuola World Latin diventasse un vero e proprio punto di riferimento per la formazione accademica e artistica. Auguriamo ai nostri ragazzi un grande in bocca al lupo”.