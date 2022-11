Volley, è doppietta per la New Gica: vincono sia gli uomini che le donne

Volley, è doppietta per la New Gica: vincono sia gli uomini che le donne

I ragazzi si impongono a Castelvetrano, le ragazze a Mondello

MONREALE, 29 novembre - Settimana da incorniciare per la Asd New Gica Monreale, che fa bottino pieno, sia con gli uomini che con le donne nel campionato di Serie D. I primi si sono imposti per 3-1 a Castelvetrano, le seconde, invece, si sono sbarazzate senza eccessivi problemi del Volley Mondello.

Gli uomini di mister Corpora hanno vinto con i parziali di (21-25, 23-25, 25-20, 19-25), piegando una compagine ostica e ben organizzata supportata da un tifo infernale e certamente a tratti poco sportivo.

Dopo il 2-0 su quale si era portata la Gica, nel terzo set, una serie di errori ha permesso alla squadra di casa di aggiudicarsi il set. Tiratissimo il quarto set che solo il grande senso del gioco di squadra ha permesso ai monrealesi di aggiudicarsi set e partita.

Frattanto, sembra non fermarsi più la corsa delle ragzze Gica, allenate da Armando Vicari,

La squadra monrealse fa suo il match on un secco tre a zero si sbarazza della giovane compagine del Volley Mondello con i parziali di 15-25, 14-25, 14-25.

Il presidente Carlo Giannetto fa notare che quando il motore risponde ai comandi si puo' spingere al massimo e le ragazze dando tutto fanno tesoro della impeccabile distribuzione dei palloni delle alzatrici per le schiacciatrici che con grande foga agonistica le sfruttano dando un indirizzo favorevole alla squadra.

La prossima settimana la New Gica osserverà da calendario un turno di riposo dando così all’allenatore la possibilità di sviluppare ancora una preparazione fisica e tecnica da poter affrontare con fiducia il resto del campionato.