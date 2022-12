Enduro, le sorelle Karola e Valentina La Mantia protagoniste lunedì su Italia 1

La rete Mediaset si è interessata degli ottimi risultati delle due monrealesi

MONREALE, 10 dicembre – Non sono passati di certo inosservati, anche in ambito nazionale, gli ottimi risultati che le sedicenni motocicliste monrealesi Karola e Valentina La Mantia hanno conseguito quest’anno nel campionato italiano Minienduro.

Il polo televisivo Mediaset si è interessato ai successi delle “gemelle terribili”, dedicando loro un servizio nell’ambito del programma “Studio Aperto Mag”, che andrà in onda lunedì 12 dicembre alle ore 18,55 su Italia 1 e in alta definizione sul canale 506.

Nel corso della stagione agonistica 2022 Karola e Valentina si sono fatte valere in tutte le gare disputate, sfoderando in ogni tracciato prestazioni di altissimo livello; nella classifica finale Karola si è laureata vice-campionessa italiana, con un palmarès di tutto rispetto: infatti, su sei gare ha ottenuto due vittorie e quattro secondi posti. Per le gemelle le maggiori soddisfazioni sono poi venute dall’affermazione nel prestigioso e combattuto “Trofeo delle Regioni”, che si è tenuto nello scorso settembre a Rapino, in Abruzzo.