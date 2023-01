Danza, il maestro Tommaso Renda sarà in giuria alla XXXII edizione del Premio internazionale della città di Rieti

Il concorso si svolgerà dall’1 al 4 aprile nella stupenda cornice del Teatro Flavio Vespasiano

MONREALE, 31 gennaio – Sulle punte tanti danzatori per la XXXII edizione del Premio internazionale di danza della città di Rieti, fiore all’occhiello dell’offerta culturale cittadina.

Il concorso si svolgerà dall’1 al 4 aprile nella stupenda cornice del Teatro Flavio Vespasiano, sotto la storica direzione di Piero Fasciolo ideatore, farà parte dei giurati il maestro Tommaso Renda. Numerosi ballerini, vincitori del concorso reatino, calcano i palcoscenici dei teatri di tutto il mondo come Giuseppe Picone, Ambra Vallo, Letizia Giuliani, Valentina Scaglia, Matteo Levaggi, Yuri Vyskubenko, Fabio Grossi e tanti altri. Al Concorso, suddiviso nelle sezioni classica, moderna-contemporanea e composizione coreografica, possono partecipare giovani danzatori di età compresa tra gli 11 e i 26 anni.

La sezione composizione coreografica è suddivisa in due categorie: A (per coreografi che hanno realizzato lavori coreografici per danzatori che abbiano compiuto i 15 anni senza limiti di età massima) e B (per coreografi che hanno realizzato lavori coreografici per giovani esecutori che abbiano compiuto 7 anni ma che non abbiano superato i 14 anni). Per i vincitori previsti importanti premi in denaro e borse di studio presso alcune tra le Scuole di danza italiane e straniere più qualificate nonché tirocini nelle più prestigiose compagnie europee.

Il ballerino non è nuovo a questi eventi, durante lo scorso autunno, insieme alla moglie, sono stati ospiti in qualità di giudici ad Osaka per il concorso internazionale di danza YGO Japan. Unici artisti italiani che hanno condiviso la giuria con direttori di fama internazionale.

Tommaso è volato all’estero a poco più di vent’anni e ha danzato per anni per la compagnia Staatsballet Berlin. Dopo un’esperienza decennale è tornato in Italia e si è stabilito a Volta Mantovana città in cui ha aperto la scuola di danza International Summer School Italia che dirige insieme alla moglie Ilenia Montagnoli. Un progetto nato solo quattro anni fa nel piccolo paesino immerso nelle colline Moreniche che ad oggi si può considerare l’evento di danza internazionale sul territorio Italiano.

La collaborazione con lo Youth America Grand Prix è una vetrina che restituisce visibilità nel mondo. Tante gli stage svolti e in programma. I primi di gennaio si è conclusa la Winter Edition, uno stage di alta formazione in collaborazione con lo Youth America Grand Prix si sono tenute lezioni di danza classica, contemporanea, repertorio, PBT e passo a due. Adesso i due ballerini sono già pronti per ripartire ad aprile con la prima “Spring Edition”, un evento dedicato interamente alla danza contemporanea.

“Sarà un modo per approfondire il movimento – commenta il maestro Renda - sperimentando tecniche e concetti di stile attraverso un laboratorio coreografico, accrescendo il bagaglio psicofisico necessario alla

formazione e alla versatilità del danzatore. Per la Winter Edition tanti gli studenti provenienti dall’estero e da altri continenti, questo a conferma che il nostro è un evento apprezzato in tutto il mondo. Gli stage sono un’opportunità per essere selezionati per borse di studio, workshop e ingresso immediato in grandi Accademie Europee”. Ma nel desideri di Tommaso, figlio del maestro Salvatore Renda, c’è quello di organizzare nella sua città un gran galà della danza all’ombra del Duomo. Chissà magari il suo sogno si potrebbe avverare. Sarebbe una manifestazione di respiro internazionale che restituirebbe visibilità a Monreale ma anche un ritorno economico.