Campionati studenteschi di corsa campestre, Maria Pileri del liceo Basile-D’Aleo vince il titolo regionale paralimpico

La studentessa adesso prenderà parte alla fase nazionale

PALERMO, 18 febbraio – Le finali regionali di corsa campestre dei campionati studenteschi hanno portato un significativo titolo per il liceo Basile -D’Aleo di Monreale.

Maria Pileri, studentessa della 1^ A del liceo artistico, è infatti salita ieri sul gradino più alto del podio dopo una gara tra le rappresentative delle province siciliane qualificatesi nelle gare provinciali. Gara molto bella ed avvincente. Si è atteso trepidanti i risultati ufficiali decretati dai chip legati alle scarpe di ogni concorrente, ed alla fine il risultato sperato è arrivato.

La mattinata è iniziata con il raduno e la sfilata inaugurale delle rappresentative presso il campo Tenente Onorato di Palermo. Ad aprire la sfilata sono stati il coordinatore regionale di Educazione fisica, Giovanni Caramazza ed il comandante dell’esercito Angelo Scardino. A seguire il tradizionale inno nazionale di Mameli e poi via tutti a fare il riscaldamento.

Le gare si sono succedute per le categorie di scuola media e superiore tra emozione, ansia e tifo di incoraggiamento. Emozione per l’equipe di Scienze motorie del liceo Basile -D’Aleo formata dagli insegnanti. Zarcone, Castronovo e Cocchiara che hanno lavorato in perfetta sinergia e per l’insegnante di sostegno Maria Grazia Sodano incoraggiati sempre dalla dirigente scolastica Loredana Lauricella.

Adesso si guarda alle finali nazionali che si svolgeranno a fine marzo in provincia di Venezia. Maria ha tanta voglia di allenarsi per migliorare il suo tempo ed ha già la valigia pronta.