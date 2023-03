Volley, dal 3 all’8 aprile un torneo internazionale a Monreale

È organizzato dall’Asd Primula. Si disputerà nella palestra della scuola Veneziano

MONREALE, 21 marzo – Dal 3 all'8 aprile, in occasione delle festività pasquali, nella palestra della scuola Antonio Veneziano di Monreale, si svolgerà per la prima volta un torneo internazionale di volley che coinvolgerà quattro società, italiane e non.

Ad organizzare l'evento sarà l'Asd Primula di Monreale, associazione che svolge da oltre cinquant'anni l'attività di pallavolo femminile e maschile nel territorio. Oltre le padrone di casa, parteciperanno l’associazione palermitana del Palermo Mondello volley, il Volley Asiago e la maltese società Paola Volley.

“Quando ci ha contattati la società di Malta – afferma la presidente Cristina Russo – abbiamo subito colto l'invito ad organizzare questo evento, onorati di essere stati scelti. Esso rappresenta una sorta di gemellaggio sportivo, poichè la prossima stagione saremo noi a recarci a Malta per la seconda edizione. Come associazione parteciperemo con la prima squadra, ma anche con la sezione giovanile affinché questa possa continuare l'esponenziale crescita dell'ultimo anno che ci rende tanto orgogliosi”.

Entusiasta anche il presidente maltese Kenneth Vella che si recherà in Italia con la sua serie B, che, quest’anno, è prima nel campionato di Serie B ed e' gia' matematicamente promossa. Tre delle atlete fanno anche parte della nazionale.

“Sarà senz’altro una bella esperienza per le ragazze, non soltanto sportiva ma anche culturale visto che abbiamo in programma di visitare le bellezze di Palermo e di Monreale dove saremo alloggiati - aggiunge Alessandro Siviero, referente dell’Asiago volley - Attualmente siamo ancora in corsa per i play off promozione in 2a divisione pur avendo una squadra molto giovane e che puo’ fare ancora meglio nella prossima stagione”.

L’altra squadra locale, come detto, sarà il Palermo Mondello Volley, guidata da Gigi Valguarnera: “Con grande piacere rispondiamo presenti alla chiamata arrivata da Malta per la partecipazione a questo quadrangolare che vedrà conoscersi ed affrontarsi realtà sportive distanti tra loro seppur "vicine" geograficamente. Per noi, Palermo Mondello Volley, sarà l'occasione per testare fuori dal territorio la nostra Serie D/Under 18, ed anche l'occasione per ampliare le collaborazioni a livello nazionale ed estero” .

Per chi volesse seguire l’evento la Primula comunica che il calendario delle gare sarà pubblicato sulla pagina facebook della Primula e l’evento è gratuito.