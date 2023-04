Taekwondo, la giovane monrealese Sara Giammanco vice campionessa d’Italia juniores

L’atleta della Asd Knock Out ha gareggiato nella categoria 46

MONREALE, 23 aprile – Risultati importanti per l’Asd Knock Out di Monreale, allenata dal Maestro Gianni Caprera, che ha partecipato al campionato Nazionale di Taekwondo cinture rosse con tre monrealesi: Samuele Basile, Gabriele Longo e Sara Giammanco.

Basile, categoria 68 juniores, passa gli ottavi, poi si ferma ai quarti posizionandosi al 5° posto. Gabriele Longo, categoria-58 seniores, invece, si ferma agli ottavi 9 posto. Sara Giammanco, infine, categoria -46 juniores è vice campionessa italiana Argento.

Il campionato italiano si è svolto per la prima volta in Sicilia, a Bagheria. I tre atleti monrealesi per la prima volta hanno calcato la materassina nazionale acquisendo un baglio di esperienza indimenticabile,. Giammanco riesce a conquistare l’argento alla sua tenera età lo aggiunge al suo palmares personale. La Asd Knock out, pur avendo avuto problemi con le sedi di allenamento, dovute ad una serie di problematiche burocratiche, sta crescendo ha adesso delle ottime prospettive per il futuro,