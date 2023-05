La New Gica promossa in Serie C, in Sala Rossa l’omaggio del comune

Le atlete ricevute nella Sala Rossa del municipio

MONREALE, 31 maggio – Un riconoscimento ufficiale per una promozione più che meritata e soprattutto per aver portato in alto il nome di Monreale, vincendo il campionato di serie D femminile ed approdando a quello di serie C.

Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale ha voluto simbolicamente dire “brave” alle ragazze della New Gica, fresche vincitrici del campionato, al termine della doppia sfida contro l’Us Volley Bagheria, terminata vittoriosamente domenica 21 maggio nella palestra della scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo.

Ad accogliere la squadra gialloblù, allenata da Armando Vicari e presieduta da Carlo Giannetto, c’erano il sindaco, Alberto Arcidiacono, l’assessore allo Sport, Letizia Sardisco e il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia.

Tutti sorridenti e soddisfatti, ma soprattutto già concentrati in vista della prossima stagione, quando, dovendo affrontare una categoria superiore, occorrerà fare uno sforzo ulteriore per ben figurare.

“Sono strafelice per il traguardo raggiunto - afferma Caro Giannetto – sono orgoglioso delle mie atlete che hanno portato la New Gica in un ruolo che le compete e di prestigio con l’idea di non limitare altre ulteriori avanzamenti.

Con la conquista di questo titolo si avvera per tutti un sogno che dà nuove energie a tutta la società, a me come presidente , a tutto lo staff e alle atlete.

A breve ci riuniremo per studiare le strategie da seguire per puntellare l’organico con gente di ulteriore esperienza perché il campionato si presenta difficile da programmare e abbastanza oneroso. Pertanto invito atlete che vogliono sposare questo progetto a farsi avanti mettendosi in contatto con il presidente rintracciabile al 3476603073.

Il campionato di serie C si gioca in tutta la Sicilia per cui invito tutte le realtà commerciali di Monreale e di Palermo che vogliono investire in pubblicità a contattarmi al suddetto numero.