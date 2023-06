Enduro, al monrealese Enrico Terruso il I° Memorial Franco Mammina

Un successo la manifestazione motociclistica organizzata a Monreale nello scorso weekend. LE FOTO

MONREALE, 8 giugno – E' andato al giovane Enrico Terruso il “1° Memorial Franco Mammina”, il trofeo dedicato all'indimenticato centauro monrealese scomparso il 6 marzo del 2015, all'età di 49 anni a causa di una malattia incurabile.

La proclamazione è avvenuta al termine della la XX° Tre Valli della Conca d’Oro, che si è disputata nel corso dell'ultimo weekend a Monreale, valevole come I° e II° prova del campionato europeo di enduro vintage e V° e VI° prova del campionato italiano gruppo 5, che ha registrato oltre 280 partecipanti.

La macchina organizzativa messa in piedi dal Moto Club Regolarità 70 ha funzionato perfettamente, coadiuvata dall’amministrazione comunale, dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile coordinate dal comandante Luigi Marulli, nonostante le avverse condizioni meteo che hanno costretto l’organizzazione a lavorare duramente per modificare il percorso in corso d’opera, venendo promossa a pieni voti dalla giuria internazionale della FIM.

Quelli dello scorso weekend sono stati tre giorni di puro sport, cultura, spettacolo e divertimento, che hanno visto la disputa di una manifestazione di spessore internazionale prestigioso. Senza contare che nel contesto della manifestazione sono state organizzate anche una sfilata di moda e una degustazione con prodotti locali.

Tutti contenti i piloti che hanno apprezzato molto il paesaggio e i panorami del percorso con pochissimo asfalto, che si snodava per oltre 40 Km sui nostri monti. I complimenti per i forti contenuti tecnici delle prove speciali e per l’organizzazione, sono arrivati a Totò Modica, “guru” della manifestazione, da Stephane Peterhansel (vincitore di 14 edizioni della Dakar ) dominatore assoluto delle due giornate di gara.

Il primo giorno a sventolare il tricolore italiano al via è stato il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, che si avvicendato domenica con il sindaco Alberto Arcidiacono e con gli assessori Letizia Sardisco e Giuseppe Di Verde.

Per quanto riguarda i piloti monrealesi, Enrico Terruso, come detto, si è aggiudicato il Trofeo Franco Mammina fortemente voluto dalla famiglia e amici, in ricordo di Franco grande appassionato anche di auto e moto storiche.

Inoltre Enrico è salito sul gradino più alto del podio della classe X2 mentre sabato si è dovuto accontentare del 3° posto a causa della bomba d’acqua caduta in prova speciale mentre lui transitava.

L’altro monrealese che ha concluso questa impegnativa due giorni internazionale (alla sua prima esperienza) Gaetano Terruso che con la sua piccola moto 50 cc ha chiuso le due giornate al 3° posto nella E2 unificata con la E1. Inoltra Gaetano è stato premiato da Totò Modica come pilota più giovane con un bel casco Just1. La campionessa italiana Karola La Mantia, invece, anch'essa monrealese, che stava andando bene, purtroppo si è dovuta ritirare a causa di una caduta.

La manifestazione sicuramente è stata un grande successo che ha portato oltre a grande prestigio internazionale alla città di Monreale, un grande indotto economico: infatti i commercianti continuano a chiedere a Totò Modica “quando sarà la prossima?” La speranza è quindi che quella di quest'anno sia la prima di una lunga serie, anche perché l’amministrazione comunale ha dato apertura a manifestazioni future.