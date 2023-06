Kart, Ferreri sul podio nel trofeo Città di Trapani

La kermesse era valida come quarta prova del trofeo nazionale della stagione, Area Sud

TRAPANI, 26 giugno – Arriva un preziosissimo podio per il team “Monreale Karting”, impegnato nel weekend nel trofeo “Città di Trapani”, quarta prova del trofeo nazionale della stagione, Area Sud.

Lo porta a casa il capitano del gruppo, Rosario Ferreri, che al termine di una gara tutta all'attacco, ottiene un terzo posto di categoria, che lo ripaga dei tantissimi sacrifici affrontati nel corso della stagione attuale e in quella passata. Ferreri, pur partendo in posizione di rincalzo, è riuscito a centrare il podio. Per il resto il bilancio dei monrealesi può ritenersi soddisfacente.Piero Giaccone, partito in 3ª posizione al termine delle qualifiche, si rende protagonista di un'ottima prestazione, ma a causa di una penalità non riesce a salire sul podio, piazzandosi in 4ª posizione.

Nella stessa categoria Stefano Malizia, ottiene un settimo posto, dopo esser partito al sesto con una gara di grande esperienza. Nella gara di Ferreri, da segnalare la prova di Enzo Caravà che ha concluso al 5° posto. Infine Salvatore Giaccone, al via in una gara molto affollata, con ben 21 piloti, riesce a partire dalla 13ª posizione, concludendo alla 10ª.