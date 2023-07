Auto d'epoca, Filippo Giurintano vince il ''20° Trofeo Città di Monreale''

La manifestazione è stata organizzata dal Club Ruote Storiche Monreale. LE FOTO

MONREALE, 3 luglio – E' Filippo Giurintano Filippo, su Fiat Coupè 2.0 Turbo, il vincitore assoluto della 20ª edizione del “Trofeo Città di Monreale” gara riservata alle auto d'epoca organizzata dal Club Ruote Storiche Monreale, che si è disputata ieri nella cittadina normanna.

La manifestazione ha preso il via da piazza Guglielmo, intorno alle 9 dopo le verifiche tecniche e una visita al duomo normanno. Il corteo si è quindi diretto a San Martino delle Scale (piazzetta Reale ) dove i partecipanti si sono sfidati in due prove di regolarità a tempo imposto. Quindi ritorno in piazza Guglielmo, dove si è tenuta la mostra statica delle vetture. Dopo il pranzo è avvenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori di categoria e del vincitore assoluto del Trofeo :

Le vetture esposte in mostra statica anno attirato molto l'attenzione dei turisti presenti in piazza molti dei quali, spagnoli, hanno fotografato tutte le auto.

Queste le classifiche

Cat. Bicilindriche

1° Intravaia Giuseppe su Fiat 126 Penalità 119

2° Valerio Maurizio su Fiat 500 R Penalità 119

3° Grignani Girolamo Su Fiat 500 L Penalità 195

Categoria Modern

1° Giurintano Filippo su Fiat Coupè 2.0 Turbo Penalità 7

2° Guzzetta Gaspare su Fiat Cinquecento Trofeo Penalità 92

3° Morello Antonino su Alfa Romeo GTV Penalità 101

Categoria Storiche

1° Cavataio Giovanni su Fiat 127 Penalità 11

2° Cavataio Francesco su Giannini 127 NP Penalità 13

3° Firetto Giovanni su A112 Abarth 70 Penalità 18

Categoria Dame

1° Giurintano Sara e Campanella Monia su A112 Abarth 70 Penalità 125

Vincitore ASSOLUTO

Giurintano Filippo su Fiat Coupè 2.0 Turbo Penalità 7

Gli organizzatori ringraziano per la disponibilità il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia , l'assessore al Traffico Giuseppe Di Verde, l'assessore allo SportLetizia Sardisco.

Ringraziamenti pure per il Bar Mirto Rosario, la Trattoria Monreale. Automobile Mania e tutti quelli che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione .

Il Club dà appuntamento per il “20° Trofeo Monreale Cefalù Monreale “ in calendario per il 21/22 Ottobre 2023 .