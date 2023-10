Scacchi, domani a Città del Mare la presentazione del ''Campionato mondiale Senior''

E' organizzato dall'Accademia Scacchistica Monrealese

PALERMO, 23 ottobre – Sono a pieno regime i motori dell’organizzazione del “Campionato mondiale Senior" di scacchi la cui presentazione è in programma mercoledì prossimo presso la “Sala Morgante” del CDSHotels – Città del Mare a Terrasini.

Sbarca così per la prima volta in Sicilia un torneo mondiale di scacchi la cui organizzazione è stata affidata all'Accademia Scacchistica Monrealese e all’Unichess, il tutto sotto l'egida della FIDE (International Chess Federation) e della FSI (Federazione Scacchistica Italiana).

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre ai coordinatori Roberto Mogranzini e Antonio Maestri, saranno presenti il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci e il primo cittadino di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Ricco il programma di eventi collaterali che si svolgeranno nel corso della manifestazione che annovera il meglio del mondo scacchistico internazionale: dopo l’arrivo e la registrazione dei partecipanti, in programma domani, il 28 ottobre, presso palazzo d’Aumale, a Terrasini, è in programma il convegno “Queen Gamble il gioco degli scacchi come strumento preventivo della ludopatia”. Venerdì 3 novembre, a Città del Mare, sarà la volta di una partita di calcio alla quale, tra gli altri, sarà presente il presidente della Federazione Mondiale degli Scacchi, nonché ex membro dell’organizzazione dei Mondiali di calcio di Russia 2018, Arkadij Vladimirovic Dvorkovic (nella foto).

Per l’occasione, i dirigenti del Palermo Calcio consegneranno a Dvorkovic una t-shirt con i colori rosanero con impressi il suo nome e il numero 64, a richiamare il totale dei pezzi di una scacchiera. Ricco il montepremi messo a disposizione dalla FIDE per i vincitori delle quattro categorie, in programma in questa edizione Senior del mondiale di scacchi, sia per età che per sesso.

Nel giorno di riposo della competizione, gli scacchisti, provenienti da ogni angolo del mondo, gli organizzatori hanno loro riservato la possibilità di visitare Monreale e il centro storico di Palermo tra cui i mercati storici di Ballarò, del Capo e della Vucciria. Alle ore 10 l’inizio dei lavori di presentazione dell’evento. Il Mondiale Senior di scacchi chiuderà i battenti il prossimo 6 novembre.