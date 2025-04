Enduro, magica doppietta monrealese: Matteo Modica ed Enrico Terruso campioni d’Europa Vintage

Per entrambi comincia bene anche il campionato italiano 2025. LE FOTO

CASTIGLION FIORENTINO, 10 aprile – Un weekend di emozioni e conferme per i giovani talenti monrealesi Matteo Modica ed Enrico Terruso, entrambi protagonisti della premiazione ufficiale del Campionato Europeo Enduro Vintage 2024, che si è svolta sabato scorso a Castiglion Fiorentino.

La cerimonia ha fatto da prologo alla prima prova del Campionato Italiano Regolarità GR5, disputata domenica 6 aprile nella suggestiva città toscana che ha dato i natali al leggendario campione dakariano Fabrizio Meoni.

Il Campionato Europeo 2024 si era concluso con l’ultima prova disputata a Città della Pieve, in Umbria, su un tracciato spettacolare e impegnativo, che ha visto i nostri portacolori esprimere il massimo potenziale. A causa della grave catastrofe naturale che ha colpito la regione di Valencia, la tappa spagnola prevista a San Mateo è stata annullata, proprio mentre i piloti si trovavano già sul posto, rendendo così l’appuntamento italiano ancora più cruciale per l’assegnazione dei titoli.

Un risultato straordinario per Monreale, celebrato proprio sabato 5 aprile con la cerimonia di premiazione ufficiale del Campionato Europeo Enduro Vintage 2024: due i piloti incoronati campioni d'Europa, Matteo Modica della Classic UP 125 e Enrico Terruso nella Open UP 125. Ottima anche la prestazione dell’intramontabile Totò Modica, che ha chiuso al quarto posto nella Classic UP 250, dopo il ritiro nella prova francese per un problema tecnico che gli ha negato un meritato podio.

Ma la stagione di successi per Matteo Modica non si ferma qui. Campione Italiano in carica nella categoria T80, Matteo ha difeso con onore il titolo nella prima prova del Campionato Italiano GR5 Regolarità 2025, disputata domenica su un tracciato impegnativo di 42 km con tre prove speciali per giro da ripetere tre volte.

Il percorso, tecnico e selettivo, ha messo a dura prova i 370 piloti al via, causando ben 90 ritiri. Inizialmente secondo e staccato di pochi secondi prima dell'ultimo Enduro Test, Matteo ha sfoderato tutta la sua determinazione e lucidità, riuscendo a ribaltare la situazione e registrando il miglior tempo assoluto tra tutte le moto storiche, in sella alla sua piccola e inseparabile TM 80 preparata da Tecnomoto. Una dimostrazione di forza mentale, tecnica e spirito competitivo, che lo consacra come punto di riferimento nel panorama dell'enduro vintage nazionale.

Ottimo secondo posto nella G2 per Enrico Terruso su Puch 250 preparata da Di Prima, appena rientrato dopo un infortunio a dicembre che lo aveva costretto a uno stop forzato. Totò Modica, terzo classificato nella D4 del Campionato Italiano 2024, ha affrontato con grinta il passaggio di categoria, mostrando grande competitività nella nuova classe. Ha lottato fino al secondo giro per il podio nella combattutissima X3, guidando una KTM 250 del team Di Pace curata da Salvo Arcuri, e ha concluso in quarta posizione con una prestazione solida e determinata.

Anche quest'anno si è rinnovato il gemellaggio tra il Moto Club Regolarità 70 e il Moto Club Tritone di Monreale, che ha visto ancora una volta i giovani piloti Matteo Modica ed Enrico Terruso accolti e assistiti con grande professionalità. Il Regolarità 70 ha schierato ben 13 piloti provenienti da tutta Italia, inclusi due spagnoli e Totò Modica, confermandosi come un punto di riferimento nel panorama nazionale. Al paddock si respira sempre un'atmosfera di festa e convivialità che va oltre le sfide agonistiche, diventando anche un'occasione per condividere specialità siciliane e ottimi vini, in perfetto spirito di accoglienza siciliano. Un supporto fondamentale è garantito sotto l'occhio vigile ed esperto del Direttore Sportivo Giuseppe Di Pace e dal preparatore Daniele Di Prima, figure di riferimento per la regolarità vintage nazionale.

La strada tracciata da questi campioni è chiara: talento, sacrificio e passione sono gli ingredienti fondamentali per costruire una carriera vincente. Ed è proprio su questi valori che nascerà la TM Academy, la nuova scuola di guida veloce e sicura su strada e fuoristrada che aprirà presto a Palermo. TM sta per Totò e Matteo: un connubio esclusivo, quasi esplosivo. Totò Modica, in qualità di tecnico federale FMI di II° livello, metterà a disposizione tutta la sua esperienza di pilota e formatore maturata in tantissimi anni. Matteo porterà un approccio giovane, dinamico e coinvolgente, diventando un dimostratore ideale per i ragazzi. Un punto di riferimento per le nuove generazioni, guidate dall'esperienza e dallo spirito indomito di chi ha fatto della moto non solo uno sport, ma uno stile di vita.

Vi diamo appuntamento alla prossima tappa del Campionato Italiano, che si svolgerà il 3 e 4 maggio a Iglesias, in Sardegna. Sarà un'occasione speciale anche fuori dalla gara: i piloti spagnoli del Regolarità 70 porteranno con sé due cuochi professionisti che prepareranno una mega paella per deliziare tutti i partecipanti e gli accompagnatori. Restate sintonizzati per vivere con noi ogni emozione e ogni sfida.