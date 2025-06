Volley donne: la Primula Monreale campione regionale PGS nella Libera Femminile

La squadra monrealese in finale ha battuto la Fenice di Catania al tie-break

GRAVINA DI CATANIA, 16 giugno – La Primula Monreale conquista il titolo regionale PGS nella categoria Libera Femminile, superando in una combattutissima finale, la società La Fenice di Catania.

La sfida, andata in scena presso la palestra comunale di Gravina, si è decisa solo al tie-break, dopo cinque set intensi e combattuti. La formazione monrealese, guidata da coach Alfonso Gurrieri, ha affrontato l’incontro con grande determinazione, confermando tutto il valore di un gruppo costruito con equilibrio ed esperienza. Un plauso anche a Giulia Nicolosi, che ha seguito la squadra come allenatrice per tutta la fase provinciale e ha continuato a sostenere il gruppo come atleta nella fase regionale, con il suo consueto impegno e spirito di squadra.

La rosa scesa in campo è stata selezionata con attenzione tra tutte le atlete della società, combinando l’esperienza delle più grandi con l’entusiasmo delle più giovani, in una formula vincente che ha permesso di affrontare al meglio una finale di alto livello, nonostante le alte temperature estive. A premiare la squadra è stato Roberto Chiaramonte, presidente regionale della PGS Sicilia.

La presidente della Primula, Cristina Russo, ha voluto sottolineare il valore di questo successo: «Non abbiamo mai smesso di credere nel valore delle nostre atlete più grandi, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le più giovani, accompagnandole nella loro crescita sportiva e umana».