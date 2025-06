Tennis, la monrealese Mara Manno nuova campionessa siciliana “Veterani”

Si è imposta nel torneo che si è disputato al circolo del tennis di Brolo

BROLO (ME), 16 giugno – Una due giorni all’insegna dello sport, dell’agonismo e della memoria ha animato i campi del Circolo Tennis Brolo, che ha ospitato nell'ultimo weekend le finali del Campionato Siciliano Veterani – Memorial “Stefano Spinella”.

L’evento, intitolato alla memoria dell’indimenticato presidente del circolo, ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori tennisti veterani dell’Isola. Tra i protagonisti assoluti della manifestazione, spicca la vittoria della monrealese Mara Manno, che si è imposta nella sua categoria conquistando il titolo di Campionessa Siciliana Veterani. Un successo che conferma il valore e la costanza della tennista tesserata per la SS Lion Palermo, capace di esprimere un tennis solido ed efficace in un torneo dal livello tecnico particolarmente elevato.

In palio ben 13 titoli regionali, assegnati al termine di incontri combattuti e carichi di emozione, disputati nel segno del fair play e dell’amicizia sportiva. Le finali, suddivise per categoria, hanno regalato agli appassionati match di alto profilo tecnico e grande coinvolgimento emotivo, in un’atmosfera resa ancora più intensa dal ricordo di Stefano Spinella, figura amatissima dalla comunità sportiva brolese.

Il Memorial ha rappresentato non solo un momento agonistico di rilievo nel calendario tennistico regionale, ma anche un’occasione per celebrare i valori dello sport e rendere omaggio a chi, come Spinella, ha dedicato la propria vita alla promozione del tennis e alla crescita del movimento locale.