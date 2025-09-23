Kart, i giovani talenti monrealesi protagonisti a Piana degli Albanesi

Al 1° Karting Exhibition Time Show si mettono in luce Giuseppe Giaccone e Giulio Lucriti

PIANA DEGLI ALBANESI, 23 settembre – Si tingono dei colori della nuova generazione i risultati più emozionanti del 1° Karting Exhibition Time Show – Memorial Marco La Barbera, andato in scena lo scorso fine settimana tra viale 8 Marzo e piazzale Peppino Impastato a Piana degli Albanesi.

Sotto lo sguardo attento di un pubblico caloroso, il giovane monrealese Giuseppe Giaccone ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria “125 Club”, al volante di un telaio Intrepid curato nei minimi dettagli (nella foto la premiazione). Una prestazione che ha riempito d’orgoglio il presidente della “Monreale Karting Racing”, Rosario Ferreri, che ha sottolineato come l’obiettivo principale della squadra resti quello di coltivare e valorizzare i nuovi talenti.

E proprio in questa direzione va anche la performance del piccolo Giulio Lucriti, protagonista nella classe 60, che ha saputo difendersi con grinta e talento tra i più giovani, lasciando intravedere un futuro promettente con il suo secondo posto.

La manifestazione, promossa dalla Scuderia Armanno Corse sotto l’egida ASI Nazionale e con il patrocinio del Comune di Piana degli Albanesi, ha visto al via circa 35 kart, trasformando il cuore del paese in una vera e propria pista spettacolo.

Tra i più applauditi, il pilota di Corleone Antonino Grizzaffi, autore della migliore exhibition dopo un duello entusiasmante con Antonino Cavallotti di Belmonte Mezzagno, entrambi nella categoria 125 cc KZ2.

Due giornate di sport e passione motoristica che hanno coniugato agonismo, spettacolo e convivialità, confermando il karting come disciplina capace di unire generazioni diverse attorno ai valori dell’amicizia e della sana competizione.

“Grande partecipazione di un pubblico emozionato e coinvolto specialmente con i nostri giovanissimi piloti locali – ha commentato soddisfatto il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta – Come sempre grande partecipazione e presenza, perché a Piana degli Albanesi – Hora e Arbëreshëvet, ogni occasione è preziosa per la promozione del territorio”.