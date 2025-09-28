Anche quest’anno la «Targa Florio Classica» farà tappa a Monreale

L’appuntamento è fissato per la mattina di domenica 19 ottobre

MONREALE, 27 settembre – La tappa monrealese della «Targa Florio Classica» è oramai diventata per appassionati e semplici curiosi un appuntamento tradizionale.

Il programma di quest’anno dell’importante manifestazioni motoristica, che trae origine dalla “cursa” ideata nel lontano 1906 da Vincenzo Florio, comprende un passaggio a Monreale delle vetture partecipanti; l’elenco degli iscritti non è stato ancora ufficializzato in via definitiva, ma è certo che, come nelle scorse edizioni, sarà particolarmente nutrito e interessante.

L’appuntamento è fissato per la mattina di domenica 19 ottobre: arrivando in città, gli equipaggi transiteranno per via Venero, via della Repubblica, via Archimede, corso Pietro Novelli e piazzetta Vaglica per giungere quindi in piazza Vittorio Emanuele, dove si svolgerà un controllo di transito; proseguiranno poi in direzione Palermo percorrendo la strada panoramica.

Organizzato dall’Automobile Club di Palermo in collaborazione con ACI Italia, la manifestazione è inserita nel calendario del campionato italiano “Grandi Eventi”; le vetture ammesse appartengono a tre diverse categorie: quelle prodotte sino al 1977, quelle prodotte dal 1978 al 2000 e le gran turismo stradali prodotte dal 2001. Anche quest’anno alla “Classica” è abbinato il “Ferrari Tribute to Targa Florio”, a cui partecipano i possessori delle affascinanti sportive del cavallino rampante.

«Accogliamo sempre ben volentieri e con entusiasmo il coinvolgimento di Monreale in questo prestigioso evento motoristico di livello internazionale - afferma il sindaco Alberto Arcidiacono - nell’ambito di un ormai consolidato rapporto di collaborazione e di intesa instaurato con il direttore generale di ACI Sport Marco Rogano, che in questi anni ha costantemente dimostrato apprezzamento e attenzione per la nostra città».

La Targa Florio è una delle più antiche e famose corse automobilistiche al mondo; si è disputata fino al 1977 come gara di velocità e, a partire dall’edizione del 1978, come competizione rallystica.