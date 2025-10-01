Enduro, il monrealese Matteo Modica si riconferma campione d'Italia T80

Enrico Terruso e Totò Modica completano il trionfo dei monrealesi a Valfornace. LE FOTO

VLFORNACE (MC), 1 ottobre – Oltre 219 piloti si sono dati battaglia negli ultimi due round del Campionato Italiano Regolarità Epoca Gruppo 5 a Valfornace.

La gara di domenica, è stata resa ancor più selettiva dalla pioggia caduta nella notte di sabato che ha trasformato le prove speciali in passaggi scivolosi e insidiosi, ha esaltato i protagonisti monrealesi della TM Academy, capaci di portare a casa risultati di grande prestigio.

Su tutti spicca Matteo Modica, che nella classe T80 si è confermato Campione Italiano per il secondo anno consecutivo, centrando il titolo con un giorno d’anticipo. Nella prima giornata ha gestito con maturità la sfida col campione del mondo Roberto Bazzurri, puntando alla certezza matematica del tricolore. Con il titolo già in tasca, la domenica Matteo ha suonato la carica, restando in testa della classifica Assoluta fino all’ultima speciale: qui la sfortuna ci ha messo lo zampino, con una pietra che ha fatto saltare la catena della sua TM 80. Una lunga sosta lo ha retrocesso al 5° posto di classe, senza però intaccare la gloria del bis tricolore.

Ottima prova anche per Enrico Terruso, protagonista della categoria G2. Con due giornate perfette a punteggio pieno ha chiuso secondo nella classifica nazionale, dimostrando costanza e qualità tecniche da primo piano. Non da meno Totò Modica, che ha conquistato il terzo posto nelle due gare e ha chiuso quarto in campionato, completando il quadro di un fine settimana da incorniciare.

La TM Academy, fondata dall’esperienza di Totò e dal talento di Matteo, non è solo una squadra corse ma un progetto formativo che unisce sport e responsabilità. Con iniziative rivolte ai giovani e ai meno giovani, l’Academy promuove corsi di guida veloce e la sicurezza stradale, inoltre offre campi di allenamento come il P3OffRoadPA di Palermo, che permette a tutti di praticare fuoristrada in sicurezza anche durante la settimana.

A rendere speciale il weekend è stata infine la festa di chiusura anno del M.C. Regolarità 70, che ha visto i piloti spagnoli del club deliziare il paddock con paella, jamón patanegra e vini tipici, sotto la supervisione del D.S. Giuseppe Di Pace e con l’assistenza tecnica di Daniele Di Prima.

Un finale di stagione che porta in alto il nome di Monreale e conferma la TM Academy come fucina di campioni e ambasciatrice di valori positivi.