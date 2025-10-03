Il Monreale Motorsport Karting pronto per l’appuntamento di Bagheria

Giaccone, Carava e Madonia in pista per la 6ª prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini

BAGHERIA, 3 ottobre – Dopo il gustoso assaggio di due settimane fa a Piana degli Albanesi, il team Monreale Motorsport karting è pronto a scendere in pista a Bagheria per la VI Prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini, in programma nel weekend.

La squadra si affida al talento e alla grinta dei suoi piloti: Piero Giaccone, Enzo Caravà e Marcello Madonia, che daranno filo da torcere agli avversari sul circuito cittadino di circa 700 metri allestito per l'occasione. L'evento rappresenta un appuntamento cruciale nel calendario sportivo del karting siciliano.

Nonostante l'impossibilità di gareggiare a causa di acciacchi fisici, il presidente del team, Rosario Ferreri seguirà la gara direttamente dal muretto box per supportare e incitare i suoi piloti. La sua esperienza e il suo incoraggiamento saranno un valore aggiunto per la squadra in un weekend che si preannuncia combattuto.

Il programma della manifestazione, che vedrà l'allestimento del circuito e le prime prove libere già nel pomeriggio di domani, culminerà la domenica con le prove ufficiali cronometrate, e la corsa vera e propria, fino alla premiazione prevista per le ore 18.