Un buon weekend per il Team Monreale Motorsport

BAGHERIA, 6 ottobre – Si è chiusa con soddisfazione la due giorni di gara sul tracciato cittadino di Bagheria, dove 88 piloti si sono dati battaglia in un fine settimana ricco di emozioni.

In primo piano, le prestazioni del Team Monreale Motorsport Karting, che ha confermato la propria esperienza e determinazione con risultati di rilievo. Nella categoria Over 50: Piero Giaccone si è guadagnato il podio con un’ottima prestazione. Dopo una qualifica che lo ha visto partire dalla 2ª posizione, in gara ha mantenuto un passo incisivo e costante, chiudendo al secondo posto.

Nella 125 Under Marcello Madonia era partito con ambizioni importanti: dalla 4ª posizione in griglia ha condotto una gara regolare e senza errori. Tuttavia, un problema meccanico gli ha impedito di concludere la corsa, con la direzione gara che ha dovuto decretarne l’uscita di scena. Un vero peccato, considerando il ritmo mostrato.

Nella 125 Master: Enzo Carava, pur partendo dalle retrovie, ha mantenuto il passo dei migliori e ha saputo recuperare terreno, chiudendo la sua gara all’8ª posizione.

La manifestazione ha preso il via sabato con le prove libere e la fase di assetto dei kart. I piloti del team monrealese si sono detti soddisfatti fin da subito dal comportamento dei mezzi, segno di un ottimo lavoro preparatorio da parte del team.

Domenica è stata la giornata della gara: il presidente Rosario Ferreri, insieme a tutto lo staff del team, è stato presente nel muretto box per supportare i piloti con consigli, assistenza tecnica e incitamenti costanti. Il Team Monreale Motorsport Karting esce dal fine settimana con un bilancio largamente positivo: un podio conquistato, prestazioni solide e la conferma della coesione di una squadra che sa fare squadra.

Resta il rammarico per l’uscita di Madonia, che avrebbe potuto puntare a un risultato di vertice. Ma la costanza di Giaccone e la rimonta di Caravà hanno dimostrato che la competitività non manca. Con queste premesse, il team guarda già alle prossime gare con fiducia, determinazione e voglia di confermarsi protagonista nel panorama kartistico regionale.