La Marathon Monreale ha preso parte alla Chicago Marathon 2025

Era rappresentata da Simone Lo Re e Zaira Martorana

CHICAGO (USA), 13 ottobre – Nella giornata di ieri la Marathon Monreale ha preso parte alla prestigiosa Maratona Internazionale di Chicago, una delle sei tappe del circuito World Marathon Majors.

A rappresentare la squadra sono stati due atleti d’eccellenza, nonché una splendida coppia nella vita: Simone Lo Re e Zaira Martorana (nella foto). Simone, in grande forma, ha chiuso la sua eccellente prova con il tempo di 3h02’06”, sfiorando il muro delle 3 ore che, siamo certi, cadrà alla sua prossima maratona. Zaira, ormai abituata a risultati straordinari, ha firmato il suo personal best con un fantastico 3h22’31”, migliorando il precedente record ottenuto alla Maratona di New York, dove era stata la prima siciliana (e nona italiana) a tagliare il traguardo con il tempo di 3h24’18”.

Un risultato che la consacra tra le atlete più forti del panorama regionale e conferma il livello sempre più alto degli atleti Marathon Monreale. Complimenti a entrambi per la passione, la costanza e la straordinaria rappresentanza della nostra squadra sui palcoscenici internazionali.