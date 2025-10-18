Domani l’attesa tappa a Monreale della «Targa Florio Classica»

La manifestazione è nel calendario del Campionato Italiano Grandi Eventi

MONREALE, 17 ottobre – Gli oltre 200 equipaggi che partecipano alla «Targa Florio Classica» faranno tappa domani mattina a Monreale.

Giunti in città, transiteranno per via Venero, via della Repubblica, via Archimede, corso Pietro Novelli, via Miceli e via Antonio Veneziano per arrivare in piazza Vittorio Emanuele, dove è in programma una postazione di controllo; faranno quindi rientro a Palermo percorrendo la strada panoramica.

La prestigiosa manifestazione, inclusa nel calendario del campionato italiano “Grandi Eventi” e patrocinata dal Comune di Monreale, è organizzata dall’Automobile Club di Palermo in collaborazione con ACI Italia; le vetture ammesse sono suddivise in tre diverse categorie, distinte in base all’anno di produzione, comprendendo anche le gran turismo stradali prodotte a partire dal 1991.

La vettura più “anziana” che appassionati e curiosi avranno modo di ammirare è la Chrysler 72 del 1927 (nella foto) condotta dall’equipaggio formato da Arturo Cavalli e Petronilla Pezzotti.

Anche nell’edizione di quest’anno della “Classica” viene riproposto l’abbinamento con il “Ferrari Tribute to Targa Florio”, a cui prendono parte i possessori delle sportive del cavallino rampante provenienti da ogni parte del mondo, dal Belgio alla Finlandia, dalla Francia agli Stati Uniti, dall’Ucraina al Messico.

Nella tarda mattinata di domani si terrà a Palermo la cerimonia ufficiale nel corso della quale gli organizzatori premieranno i vincitori.