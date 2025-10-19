Danza latino-americana, podio sfiorato per il monrealese Massimo Madonia e Giada Altezza nell’"Amatori Rising Star” di Londra

Due quarti posti nella prestigiosa kermesse britannica

LONDRA, 19 ottobre – Un risultato eccezionale per la danza sportiva siciliana: la giovane coppia di ballerini formata dal monrealese Massimo Madonia e dalla sua compagna anche nella vita, Giada Altezza ha conquistato due prestigiosi quarti posti nelle finali della categoria “Amatori Rising Star” e Under 25 al International Dance Festival 2025, una delle competizioni più importanti a livello mondiale.

L’evento, svoltosi in Inghilterra il 6 e 8 ottobre, ha visto la partecipazione di coppie provenienti da tutto il mondo, confermando l’altissimo livello della competizione.

Allievi dei maestri Gaetano Sentina ed Eleonora Boccalari presso la Mabo Team di Roma, Massimo e Giada sono anche maestri di ballo alla Body Studio Colli Palermo, e rappresentano con orgoglio la scuola e la città di Palermo sui palcoscenici internazionali. Un traguardo che testimonia l’impegno, la passione e la crescita della danza sportiva siciliana nel panorama mondiale.