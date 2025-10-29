Skip to main content
Karate, ottimo settimo posto per Matteo Cucuzza al Campionato Italiano Esordienti

· Altri sport

Oltre 80 i partecipanti alla competizione capitolina

ROMA, 29 ottobre – Si è concluso sabato scorso, presso il Centro Olimpico di Roma, il campionato Italiano di karate, dove il giovane monrealese Matteo Cucuzza, 12 anni, ha conquistato un prestigioso settimo posto su oltre 80 partecipanti nella categoria Esordienti.

Nonostante una forte faringite e la febbre, il promettente atleta della società Monreale, diretta dal maestro Mauro La Grassa, ha voluto fortemente essere presente e dare il massimo, dimostrando grande determinazione e talento.
L’evento, seguito da migliaia di spettatori, ha visto il giovane Matteo distinguersi per la sua tecnica e la passione che lo contraddistinguono, ricevendo i meritati applausi del pubblico.
Cucuzza, tra l’altro, nello scorso mese di giugno si era laureato campione del “Mediterraneo”, mentre il 5 ottobre aveva trionfato al campionato regionale.
Il maestro Mauro La Grassa ha espresso la propria soddisfazione e ha voluto ringraziare i suoi collaboratori Marco e Alessio La Grassa e il maestro Silvestre Piombo per il loro costante impegno e supporto.

