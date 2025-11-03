Monreale torna a correre: nasce la MonrealBike Racing Team

Una squadra di ciclismo fondata da Gerry Lupo

MONREALE, 3 novembre – Monreale si veste di nuovi colori e torna a respirare lo spirito della competizione. È nata ufficialmente la MonrealBike Racing Team, una nuova realtà ciclistica che promette di riportare la città tra le protagoniste del panorama sportivo regionale.

A guidare questo ambizioso progetto c’è Girolamo “Gerry” Lupo, figura ormai centrale nel mondo delle due ruote monrealese grazie alla sua ciclo-officina MonrealBike. Dopo anni di dedizione e passione, Gerry ha deciso di fare un passo in più, fondando una squadra che rispecchia pienamente i valori che lo animano da sempre: passione, condivisione, volontà e perseveranza.

La MonrealBike Racing Team non nasce solo per competere, ma per unire. L’obiettivo è creare un gruppo in cui giovani e meno giovani possano condividere esperienze, crescere insieme e riscoprire il piacere del ciclismo come occasione di incontro e formazione.

“La MonrealBike Racing Team non mira ai numeri,” spiega Gerry Lupo. “Voglio costruire una squadra in cui ogni atleta si senta parte di una famiglia, uniti dallo stesso spirito e dallo stesso entusiasmo”.

Il team guarda già avanti con progetti concreti: nel 2026 prenderà parte al Campionato Regionale FCI, con un sogno nel cassetto — la trasferta in Calabria per affrontare l’impegnativa Aspro Marathon, una delle tappe più dure e prestigiose del prossimo Campionato Italiano. Una sfida che metterà alla prova resistenza, tenacia e spirito di squadra.

Il sogno di Gerry e dei suoi atleti è diventato realtà anche grazie alla fiducia di numerose aziende locali che hanno creduto nel progetto sin dal principio. Un ringraziamento speciale va a: Team Work s.r.l., Antonino Renda - Lavori Edili, Officina Di Gesù, Ristorante La Mattanza, Ceramiche Ro&Mar, Brico Village di Cusimano, Arte in Ferro di Giuseppe Termini, Tutto Sport di Cosimo Madonia e Gullo Parquet. “Senza di loro, questa squadra sarebbe soltanto un sogno,” conclude Gerry Lupo.